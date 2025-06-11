Даже на RTX 5080 игра MindsEye требует DLSS и генерацию кадров для 60 FPS

На этой неделе состоялся релиз игры MindsEye от Build a Rocket Boy. Она вышла на ПК и консолях и создана на движке Unreal Engine 5. Игра может достигать 60 FPS при разрешении 4K только с использованием технологии NVIDIA DLSS и генерации кадров даже на одной из самых мощных видеокарт.

В опубликованном MxBenchmarkPC видео рассматривается, как игра, разработанная студией, основанной бывшим президентом Rockstar North Лесли Бензисом, работает на RTX 5080 в разрешениях 4K и 1440p. С такими разрешениями эта карта должна хорошо справляться в большинстве игр. К сожалению, эта игра стала исключением, так как на разрешении 4K MindsEye едва достигает отметки 60 FPS и только с NVIDIA DLSS в режиме качества и генерации кадров. Только с многокадровой генерацией можно добиться высокой частоты обновления при таком разрешении. В разрешении 1440p дела обстоят лишь немного лучше, но то, что игра работает только на отметке 60 FPS при нативном разрешении, говорит о том, что ни одна другая карта, кроме дорогой RTX 5090, не может должным образом справиться с игрой в её нынешнем состоянии.





Сюрпризом это не стало, если знать обо всех перипетиях разработки. Прямо перед релизом два руководителя Build a Rocket Boy покинули студию. Обладатели ранних копий на консолях сообщали, что игра находится в очень сыром состоянии. Крупный патч первого дня улучшает его лишь незначительно.

MindsEye доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.