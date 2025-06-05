Физические версии MindsEye выйдут без патча, который улучшит игру

Студия Build A Rocket Boy выпустила официальное заявление, в котором предупредила игроков: физические копии их долгожданной игры MindsEye появились в продаже раньше срока, и те, кто их приобрёл, получат версию без важного патча, запланированного на дату релиза. Игра должна выйти 10 июня 2025 года, но некоторые покупатели уже получили диски и начали делиться первыми впечатлениями.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В заявлении Build A Rocket Boy попросила тех, у кого есть эти копии, не раскрывать сюжетные повороты, а также подчеркнула, что физические издания будут отличаться от окончательной версии. В день выхода на цифровые платформах состоится крупное обновление, которое значительно улучшит стабильность, баланс и общее впечатление от игры.

Игра и так окружена странным ореолом: слабые превью, отсутствие кодов для рецензий, внутренние проблемы в студии. Теперь ещё и ранние копии, которые покажут игру в сыром состоянии. Хотя до официального релиза осталось всего несколько дней, пока неясно, станет ли MindsEye хитом или провалом. Ответ должен проясниться после презентации IO Interactive на этой неделе.