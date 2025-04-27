Хотя GTA 6 может выйти только через несколько месяцев, бывшие разработчики Rockstar сейчас работают над собственной игрой, которая наверняка сократит время ожидания. MindsEye — это экшен от третьего лица, нацеленный на создание более короткого и кинематографического игрового опыта.

Команда разработчиков BARB, состоящая из бывших сотрудников Rockstar, анонсировала свою новую игру MindsEye. Проект обещает вернуть линейный подход к повествованию в видеоиграх, что выделяет его на фоне современных тенденций, где акцент смещается на открытые миры и многослойные ролевые элементы.

MindsEye планирует предложить игрокам около 15 часов игрового времени, сосредоточившись на сильном сюжете и развитии персонажей. Адам Уайтинг, помощник директора игры, отметил, что современные видеоигры зачастую не черпают вдохновение из кино, что приводит к утрате кинематографического подхода. Он подчеркнул, что создание содержательных и динамичных историй становится все более важным, особенно в условиях растущих затрат на производство игр.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Согласно Уайтинг, MindsEye стремится вернуть внимание к более короткому и насыщенному игровому опыту, что позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в сюжет. Несмотря на первоначальные заявления о наличии искусственного открытого мира, разработчики акцентируют внимание на линейном процессе, что позволяет сосредоточиться на ключевых моментах и напряжении в игре.

В условиях, когда издатели часто ориентируются на создание громоздких проектов, MindsEye предлагает альтернативу, возвращая к истокам кинематографического геймплея. Игроки смогут насладиться более глубоким и эмоциональным взаимодействием с сюжетом, что делает этот проект особенно актуальным в современном игровом ландшафте.