Консоль Switch 2 стала самой быстро продаваемой в истории Nintendo уже на старте

Консоль Nintendo Switch 2 разошлась в количестве более 3,5 млн единиц за первые четыре дня после начала продаж. Источником новости стала сама Nintendo, которая также подтвердила, что Switch 2 оказалась самой быстро продаваемой консолью за всю историю.

Этот результат подтверждает прогнозы аналитиков, которые ждали как раз такого старта продаж. DFC Intelligence подсчитала, что к концу года может быть продано 15 млн единиц, чему не помешают даже надвигающиеся тарифы Трампа. Без них, по расчётам DFC Intelligence, количество единиц может достичь 17 млн.

Поскольку такие консоли выпускают на годы, о несомненном успехе говорить пока рано. Обозреватели хвалят устройство с аппаратной точки зрения, но эксклюзивных новых игр для неё пока крайне мало, иначе продажи могли бы быть ещё выше.

Прежним рекордсменом была PlayStation 5. В 2020 году за первые две недели продаж её приобрели в количестве свыше 2,1 млн экземпляров. Первая Switch за месяц разошлась в количестве 2,7 млн экземпляров.