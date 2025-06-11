Компактный AR-чип ускоряет автономную работу очков и запускает ИИ без облака

На этой неделе на выставке Augmented World Expo (AWE) 2025 компания Qualcomm анонсировала чип Snapdragon AR1+ Gen 1 для умных очков. В 2023 году она анонсировала Snapdragon AR1 Gen 1, который нашёл применение в составе очков Ray-Ban. Теперь производитель выпускает AR1+ Gen 1.

Благодаря уменьшению корпуса на 26% можно ожидать уменьшения высоты дужки до 20% для создания более компактных очков. Улучшенное управление питанием означает, что воспроизведение по Bluetooth, потоковая передача видео, компьютерное зрение и пробуждение с помощью голоса будут расходовать меньше энергии.

Чип также улучшает качество изображения. Qualcomm особенно подчёркивает возможность запуска небольшой языковой модели (SML) на устройстве. Компания продемонстрировала помощника на базе Llama 1B, где «вывод ИИ был сделан на очках без использования облака или интернет-соединения».

Таким образом, очки настроены на работу независимо, без необходимости сопряжения со смартфоном или облаком. При этом Qualcomm рассчитывает на работу очков с другими устройствами. Её особенно интересует, как умные часы и умные кольца могут «обеспечить новые модальности ввода». Помимо управления жестами и 3DoF (вращательными движениями), они могут обеспечить отслеживание движений и мониторинг здоровья.

У Qualcomm также есть AR2 Gen 1 в качестве более премиального чипа для очков. Что касается гарнитур, то для них предлагаются процессоры XR1 Gen 1 и XR2+ Gen 2.

Qualcomm подтвердила свою работу с Google и Samsung над Android XR и рассказывает, как разработчики Snapdragon Spaces могут создавать приложения для будущей платформы.