Apple начала переход на собственные модемы и планирует полностью отказаться от решений Qualcomm к 2027 году. Qualcomm уже сокращает зависимость от iPhone и развивает новые направления — от автомобилей до ИИ-чипов.

Несмотря на многолетнее сотрудничество, Apple уверенно выходит из-под зависимости от Qualcomm в сфере мобильных модемов. Это напрямую ударит по выручке чипмейкера, который получает от контрактов с Apple до $5,9 млрд в год.

Apple продолжает курс на замену сторонних компонентов собственными решениями. В новых моделях iPhone 16e компания уже использует собственный модем C1, который в ряде тестов обошел чипы Qualcomm. Полный отказ от продукции Qualcomm ожидается с 2027 года, когда истечет текущий контракт.

Qualcomm прогнозирует, что уже в следующем году только 20% iPhone будут оснащены ее модемами. В этом году — около 70%. Падение доли поставок выглядит не как колебание, а как устойчивая тенденция.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон в интервью подкасту Yahoo Finance заявил, что не считает ситуацию драматичной. По его словам, компания не цепляется за контракт с Apple и уже смещает фокус с мобильных устройств на другие рынки.

Наибольшие надежды Qualcomm возлагает на автомобильный сектор, устройства интернета вещей и серверные чипы, включая компоненты для систем искусственного интеллекта. Компания стремится снизить зависимость от одного крупного клиента и найти новые источники устойчивого роста.

Параллельно Apple уже готовит модем второго поколения — C2. Он должен появиться в моделях iPhone 17 Air, а также, по слухам, в новых MacBook, оснащенных собственными модемами. Подробностей пока мало, но тренд очевиден — Apple усиливает контроль над ключевыми компонентами.

Вопрос остается один: насколько резко Qualcomm ощутит снижение доходов. Потери могут быть значительными, но компания делает все, чтобы сохранить устойчивость, перенося акценты на растущие сегменты, где конкуренция уже формируется, но еще не устоялась.