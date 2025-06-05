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Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 может достичь тактовой частоты 4,8 ГГц
Это позволит чипсету набрать около 3,8 млн баллов в AnTuTu.

Уже через несколько месяцев компания Qualcomm представит свой высокопроизводительный чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2, данными о возможностях которого делится информатор Fixed Focus Digital, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: TechWiser

Утверждается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 сможет достигать тактовой частоты 4,8 ГГц, что заметно больше показателя модели предшествующего поколения, Snapdragon 8 Elite, составляющего 4,32 ГГц. Конечно, есть ещё разогнанные версии Snapdragon 8 Elite Leading Version и Snapdragon 8 Elite for Galaxy, работающие на частоте до 4,47 ГГц, но разница на фоне новинки также достаточно велика.

Благодаря высокой тактовой частоте Snapdragon 8 Elite 2, как сообщается, сможет набрать около 3,8 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что на 25-30% больше по сравнению с флагманами текущего поколения, оснащёнными чипом Snapdragon 8 Elite.

Основным конкурентом для Snapdragon 8 Elite 2 станет MediaTek Dimensity 9500, который, согласно ряду утечек, тоже получит заметный прирост производительности благодаря архитектурным улучшениям.

Qualcomm планирует провести мероприятие Snapdragon Summit с 23 по 25 сентября текущего года, где и должен быть представлен новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite 2.

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#qualcomm snapdragon 8 elite 2
Источник: notebookcheck.net
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