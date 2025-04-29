Компания OpenAI сделала облегченную версию функции Deep Research доступной для всех пользователей ChatGPT, включая бесплатный тариф.

Компания OpenAI объявила о расширении доступа к своей инновационной функции Deep Research. Теперь даже пользователи бесплатного тарифа ChatGPT могут опробовать облегченную версию этого инструмента, позволяющего проводить углубленный анализ информации. Правда, с существенными ограничениями - всего пять запросов в месяц.

Полноценная версия Deep Research, работающая на базе новой модели o3, остается прерогативой платных подписчиков. Для них же введены дополнительные бонусы: Pro-пользователи получают 125 дополнительных запросов, а подписчики тарифов Plus и Team теперь могут делать 25 запросов вместо прежних 10.

Особенностью технологии является ее методика работы: система тщательно анализирует интернет-источники, перепроверяет данные и формирует ответ в течение 5-30 минут. Облегченная версия, работающая на модели o4-mini, по заверениям разработчиков, почти не уступает в точности, но значительно дешевле в обслуживании.