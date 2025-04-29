Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
OpenAI добавила функцию поиска и покупок товаров в чат-бот ChatGPT
OpenAI объявила о начале развертывания специальной опции для выбора перед покупкой продуктов в интернете в рамках ChatGPT Search.

OpenAI 28 апреля объявила о начале развертывания специальной опции для выбора перед покупкой продуктов в интернете в рамках ChatGPT Search, поискового инструмента, интегрированного с его диалоговым агентом.

До сих пор функция поиска в чате (ChatGPT Search) вполне могла отвечать на вопросы о выборе продуктов, но она строила свой ответ на основе редакционного контента, используемого в качестве источников, без прямой ссылки на интернет-магазины. Новый модуль идет значительно дальше, с макетом страницы, основанным на специальных вставках на страницах результатов поисковых систем и вариантах покупки в один клик.

Как обещает компания OpenAI в своем заявлении: «Совершать покупки в интернете может быть утомительно: множество вкладок, обзоров и функций, которые нужно просмотреть. Вместо того, чтобы прокручивать страницы результатов, теперь вы можете просто завязать разговор. Задавайте дополнительные вопросы, сравнивайте продукты и сосредотачивайтесь на главном - и все это на естественном языке».

Как сообщается, модуль покупок развертывается для всех пользователей профессиональных и потребительских пакетов ChatGPT, в том числе для пользователей интернета, не вошедших в учетную запись. На данный момент он ограничен «категориями моды, красоты, товаров для дома и электроники», но OpenAI уверяет, что предложение будет расширено в зависимости от отзывов. Компания уточняет, что полученные результаты «выбираются независимо и не являются рекламой» и что она продолжит «вовлекать продавцов» в свой подход по мере своего развития.

Однако точность не тривиальна: реклама в рекомендации по продукту - один из наиболее заметных элементов того, как Google монетизирует трафик, получаемый в своей поисковой системе. Аффилированность – механизм, который заключается в вознаграждении промежуточного сайта, когда он возвращает пользователя, совершающего покупку у продавца, – также является важным рекламным рычагом для многих онлайн-СМИ. В масштабах французской сети, например, в 2024 году расходы на нее составили  374 миллиона евро, по данным Союза интернет-администраторов (SRI).

Официально позиция OpenAI всегда заключалась в том, чтобы получать оплату за счет выставления счетов за расширенные услуги ChatGPT. Проведенное в марте прошлого года и опубликованное TechCrunch 28 апреля с.г. интервью Сэма Альтмана показывает, что компания не полностью закрыта для аффилированности, даже если она говорит, что не слишком любит рекламу. «Возможно, был какой-то способ изобрести какую-то новую модель, когда мы не брали бы денег за изменение порядка размещения продуктов, но который позволил бы нам взимать партнерскую комиссию в размере 2% или что-то в этом роде, если вы покупаете что-то мимоходом по данным Deep Research. Это было бы круто, у меня с этим нет проблем».

OpenAI также представила некоторые другие новинки, такие как возможность обмениваться данными со своим чат-ботом через WhatsApp, выделение нескольких цитат для обоснования одной и той же информации и создание предложений в режиме реального времени при использовании ChatGPT Search. Компания также сообщает, что «память» ChatGPT (история разговоров) скоро будет работать с поиском и покупками, обещая, что контекст предыдущих запросов будет учитываться при расчете ответов.

Однако, как указывается, европейские пользователи интернета не сразу получат выгоду от этого: "в некоторых регионах перед запуском новых продуктов требуются дополнительные внешние проверки, что является обычной практикой для обеспечения соответствия местным требованиям".

На прошлой неделе из отчета, посвященного обязательствам OpenAI перед Европейским DSA, стало известно, что компания заявляет о примерно 41 миллионе ежемесячных пользователей ChatGPT Search в Европейском союзе за последние десять месяцев. По случаю запуска своего торгового модуля компания указывает в своем заявлении, что за последнюю прошедшую неделю было зарегистрировано более миллиарда поисковых запросов в Интернете. В нескольких исследованиях высказывается обеспокоенность по поводу воздействия, которое окажет использование генеративного ИИ в целях онлайн-исследований. Например, инструмент, специализирующийся на монетизации трафика, в начале марта обнаружил, что ChatGPT Search и другие компании возвращают очень мало трафика на медиа-сайты, используемые в качестве источников их ответов. Исследователи из Колумбийского Центра цифровой журналистики Tow утверждают, что надежность ответов, сформулированных генеративными ИИ при поиске информации, в остальном является относительной.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#openai #chatgpt search #опция выбора продуктов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
34
Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137 000
9
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
10
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+
Сенсор нового поколения положит начало новому тренду камер на 200 МП во всех флагманах
1
Новый складной смартфон Samsung G Fold в разложенном виде будет иметь размер 9,9 дюйма
+
Китайский блогер превратил крышку процессора Intel в основание водоблока
+
Южная Корея использует старую угольную шахту в качестве испытательного полигона для лунных миссий
1
Xiaomi запустила серию энергосберегающих телевизоров Redmi TV X 2025 с дисплеями 4K 288 Гц
+
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
8
OKI создала 124-слойные печатные платы для тестирования чипов нового поколения
+
Первые смартфоны на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 появятся осенью 2025 года
1
Разработчики Linux хотят прекратить поддержку Pentium и 486
3
Трамп заявил о желании Зеленского завершить конфликт и призвал Россию подписать мирное соглашение
3
В КНДР официально подтвердили отправку войск на территорию России
3
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном на фоне возросшей напряжённости в регионе
+
Новая Зеландия поставит Украине боевые беспилотники
+
DeepSeek представила новую ИИ-модель R2 с вычислительной мощностью 512 петафлопс
+

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
235
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
29
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
50
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
39
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
32
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
35
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
7
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
6
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2

Сейчас обсуждают

Валентин Коваленко
20:09
Да все просто, а главное индивидуально. Есть у меня 3 монитора 27", один FHD, второй 2К, третий 4К. Поэтому есть все для сравнения. Перешел я, к стати, с FHD на 4К, а 2К докупил потом, т.к. решил (на ...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
ЧatoБoт
19:50
"..."Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены в районы ведения боевых действий" — заявили в генштабе ВСУ... ...На их должности буд...
Honor 400 и 400 Pro прошли сертификацию SRRC в Китае
Станислав Кузнецов
19:44
И будет мыло на экране. Такая фишка на старых ЭЛТ прокатывала. Или что-то поменялось в лсд технологиях?
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Александр Ломакин
19:40
Это не серьёзный подход! Покупать новый комп с непрогнозируемой кастрацией - такое. Почему не собрать сразу нормально на B550 за счёт SSD 512 - дисковое пространство легче расширить (на А... хренова т...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Дима
19:35
А в чём проблема? Надо награждать.
В Кремле не исключили возможности награждения солдат из КНДР, участвовавших в боях в Курской области
Фельдшер
19:32
Как и украины за свое существование что ни будь создавшей.)
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Kutuz
19:19
Опять каких то абстрактных либералов приплёл. Ну так то в большинстве своём люди либеральных взглядов всяко адекватней и гуманней будут чем то, что у нас тут в итоге до власти дорвалось (и других не п...
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
Ренбокот
19:02
Потрясающая статья!
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
Ренбокот
18:57
Готовьте свои видеокарты к мусорному ведру )))))))
Инсайдер Том Хендерсон готовит статью с подробностями о Grand Theft Auto VI
Maksya
18:56
Слушай, такой вопрос, ты тип косишь под нормального, тебе хватает твоей системы, ты взрослый и состоявшийся, а шо ты тут говно на вентилятор накидываешь, нафиг оно тебе надо? или это личностные пробле...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем