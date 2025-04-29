OpenAI объявила о начале развертывания специальной опции для выбора перед покупкой продуктов в интернете в рамках ChatGPT Search.

OpenAI 28 апреля объявила о начале развертывания специальной опции для выбора перед покупкой продуктов в интернете в рамках ChatGPT Search, поискового инструмента, интегрированного с его диалоговым агентом.

До сих пор функция поиска в чате (ChatGPT Search) вполне могла отвечать на вопросы о выборе продуктов, но она строила свой ответ на основе редакционного контента, используемого в качестве источников, без прямой ссылки на интернет-магазины. Новый модуль идет значительно дальше, с макетом страницы, основанным на специальных вставках на страницах результатов поисковых систем и вариантах покупки в один клик.

Как обещает компания OpenAI в своем заявлении: «Совершать покупки в интернете может быть утомительно: множество вкладок, обзоров и функций, которые нужно просмотреть. Вместо того, чтобы прокручивать страницы результатов, теперь вы можете просто завязать разговор. Задавайте дополнительные вопросы, сравнивайте продукты и сосредотачивайтесь на главном - и все это на естественном языке».

Как сообщается, модуль покупок развертывается для всех пользователей профессиональных и потребительских пакетов ChatGPT, в том числе для пользователей интернета, не вошедших в учетную запись. На данный момент он ограничен «категориями моды, красоты, товаров для дома и электроники», но OpenAI уверяет, что предложение будет расширено в зависимости от отзывов. Компания уточняет, что полученные результаты «выбираются независимо и не являются рекламой» и что она продолжит «вовлекать продавцов» в свой подход по мере своего развития.

Однако точность не тривиальна: реклама в рекомендации по продукту - один из наиболее заметных элементов того, как Google монетизирует трафик, получаемый в своей поисковой системе. Аффилированность – механизм, который заключается в вознаграждении промежуточного сайта, когда он возвращает пользователя, совершающего покупку у продавца, – также является важным рекламным рычагом для многих онлайн-СМИ. В масштабах французской сети, например, в 2024 году расходы на нее составили 374 миллиона евро, по данным Союза интернет-администраторов (SRI).

Официально позиция OpenAI всегда заключалась в том, чтобы получать оплату за счет выставления счетов за расширенные услуги ChatGPT. Проведенное в марте прошлого года и опубликованное TechCrunch 28 апреля с.г. интервью Сэма Альтмана показывает, что компания не полностью закрыта для аффилированности, даже если она говорит, что не слишком любит рекламу. «Возможно, был какой-то способ изобрести какую-то новую модель, когда мы не брали бы денег за изменение порядка размещения продуктов, но который позволил бы нам взимать партнерскую комиссию в размере 2% или что-то в этом роде, если вы покупаете что-то мимоходом по данным Deep Research. Это было бы круто, у меня с этим нет проблем».

OpenAI также представила некоторые другие новинки, такие как возможность обмениваться данными со своим чат-ботом через WhatsApp, выделение нескольких цитат для обоснования одной и той же информации и создание предложений в режиме реального времени при использовании ChatGPT Search. Компания также сообщает, что «память» ChatGPT (история разговоров) скоро будет работать с поиском и покупками, обещая, что контекст предыдущих запросов будет учитываться при расчете ответов.

Однако, как указывается, европейские пользователи интернета не сразу получат выгоду от этого: "в некоторых регионах перед запуском новых продуктов требуются дополнительные внешние проверки, что является обычной практикой для обеспечения соответствия местным требованиям".

На прошлой неделе из отчета, посвященного обязательствам OpenAI перед Европейским DSA, стало известно, что компания заявляет о примерно 41 миллионе ежемесячных пользователей ChatGPT Search в Европейском союзе за последние десять месяцев. По случаю запуска своего торгового модуля компания указывает в своем заявлении, что за последнюю прошедшую неделю было зарегистрировано более миллиарда поисковых запросов в Интернете. В нескольких исследованиях высказывается обеспокоенность по поводу воздействия, которое окажет использование генеративного ИИ в целях онлайн-исследований. Например, инструмент, специализирующийся на монетизации трафика, в начале марта обнаружил, что ChatGPT Search и другие компании возвращают очень мало трафика на медиа-сайты, используемые в качестве источников их ответов. Исследователи из Колумбийского Центра цифровой журналистики Tow утверждают, что надежность ответов, сформулированных генеративными ИИ при поиске информации, в остальном является относительной.