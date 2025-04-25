OpenAI переживает один из своих лучших моментов с ChatGPT. Компания Сэма Альтмана зарегистрировала более 400 миллионов еженедельных активных пользователей по состоянию на февраль этого года, но намерена продолжать расти в ближайшие годы.

Содержание OpenAI обходится недешево, и они хотят, чтобы ChatGPT оставался прибыльным. Вариант, предложенный Сэму Альтману и компании, не пришелся по вкусу пользователям: слухи о появлении бесплатной версии с рекламой снова появились.

ChatGPT разрешит задавать определенное количество вопросов в день и ограничит доступ к более продвинутым функциям, таким как Operator или Deep Research. Если вы хотите разблокировать эти премиум-функции, вам придется оплатить одну из подписок.

Если слухи подтвердятся, OpenAI последует примеру таких платформ, как Netflix или Spotify с моделью freemium. Компания, стоящая за ChatGPT, рассчитывает к 2026 году заработать около 1 миллиарда долларов на том, что она называет «монетизацией бесплатных пользователей».

В ближайшие несколько лет эта цифра будет расти. К 2029 году доходы OpenAI от рекламы составят почти 25 миллиардов долларов, что составляет большой процент от общей суммы в 125 миллиардов долларов, которую они рассчитывают заработать.

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ChatGPT может стать одной из самых прибыльных площадок для рекламодателей. Бренды могут использовать огромное влияние чатботов среди миллионов пользователей, что открывает новые возможности, которые присоединяются к таким, как Google Chrome.

Наступающий год может быть полон перемен для компании Сэма Альтмана. Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, на встрече с инвесторами заявила, что они находят «значительные возможности для бизнеса» в рамках своей текущей модели.

Слухи о появлении бесплатной подписки с рекламой постоянно растут. OpenAI не исключает такой возможности, хотя пока и не подтверждает, станет ли она официальной. «Хотя мы открыты для изучения других источников дохода в будущем, у нас нет активных планов по инвестированию в рекламу», - заявляет Фриар.

Сам Альтман в подкаст-интервью с Лексом Фридманом сказал, что ненавидит рекламу, и считает, что OpenAI может оставаться прибыльной и без нее. Это создаст непредвиденную проблему: если в ChatGPT появится реклама, на ответы чатбота могут повлиять сами рекламодатели.







