Смартфон Honor Magic 8 получит Snapdragon 8 Elite 2, защиту IP68 и перископ-объектив

Сообщается, что компания Honor работает над серией флагманских смартфонов Magic 8 для китайского рынка. Аппараты на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 ждут в Китае к концу сентября.

Согласно последней утечке, Honor Magic 8 будет обладать плоским экраном размером 6,58 дюйма с разрешением 1,5K и стеклом 2,5D. Экран получит углы с плавными изгибами и тонкие рамки. Ранее инсайдер утверждал, что толщина рамки составит менее 1 мм. Теперь также говорится, что экран будет оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев внутри.

Ожидается, что устройство будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь рейтинг IP68/69 по защите от воды и пыли. Прототип якобы обладает перископической камерой-телеобъективом, что указывает на расширенные возможности съёмки даже в стандартном варианте устройства. В прошлогодней конфигурации задней камеры Honor Magic 7 была 3-кратная камера-телеобъектив.

Полные технические характеристики ещё не известны, но инсайдер отмечает, что «основные характеристики достойные». Это может означать, что устройство обладает производительностью на уровне флагманов, чему должен способствовать процессор Snapdragon 8 Elite 2.

Появления этого чипа также ждут к концу сентября. В результате Magic 8 может войти в число первых аппаратов на этом премиальном чипе. Поступит ли смартфон за пределы Китая, пока не сообщается.