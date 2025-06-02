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Складной смартфон Honor Magic V5 получит аккумулятор на 6100 мАч
Утечка раскрывает характеристики Honor Magic V5 с самой большой ёмкостью батареи среди складных смартфонов

Ёмкость батарей у смартфонов в последнее время растёт. Среди ведущих производителей компания Honor недавно представила Honor Power — модель с аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Похоже, что эта тенденция не проходит мимо складных смартфонов. Vivo X Fold 5, который в июне ждут в Китае, может иметь аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новая утечка показывает, что Honor Magic V5, который, как ожидается, тоже будет официально представлен к концу этого месяца, будет иметь более крупный аккумулятор, чем X Fold 5.

Инсайдер сообщил, что батарея в составе V5 будет иметь ёмкость 6100 мАч. Это станет рекордным значением среди всех до сих пор выпущенных складных смартфонов. Ранее сертификация CMIIT V5 показала, что он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5950 мАч.

Сообщается, что V5 получит 8-дюймовый складной экран внутри и наружную панель LTPO OLED 2K размером 6,45 дюйма. В обоих случаях частота обновления составит 120 Гц. Внутри установлена система на чипе Snapdragon 8 Elite.

Если говорить о фотографических возможностях и съёмке видео, сзади будет находиться основная камера 50 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив. Ожидается, что устройство получит систему Android 15 с оболочкой Magic 9.0, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, беспроводную зарядку. Также должны быть предложены спутниковая передача СМС и защита уровня IPX8.

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#смартфоны #honor
Источник: gizmochina.com
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