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Fairphone 6 получает дату анонса и модульный корпус
Смартфон Fairphone 6 выйдет 25 июня и предложит сменные модули и аксессуары

Fairphone 6 станет очередным смартфоном этого необычного производителя. Появились его первые изображения, и анонс ожидается уже в июне.

Сообщается, что Fairphone привычно предложит аппарат с высоким уровнем ремонтопригодности, как Fairphone 5 и более старые модели. Голландское издание NieuweMobiel сообщило, что точная дата запуска назначена на 25 июня. Устройство будет предлагаться как минимум с 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с 256 ГБ хранилища.

Fairphone 6 должен быть доступен в трёх цветовых вариантах: чёрный Horizon Black, белый Cloud White и зелёный Forest Green. Ожидается, что производитель выберет двухкомпонентную конструкцию задней крышки с «верхним» и «нижним» сегментами со сменными цветами.

Некоторые продавцы уже предлагают сменные аксессуары для будущего аппарата. К ним относятся держатель для карт, шнурок и удерживающее кольцо. Некоторые подобные модульные аксессуары также можно найти в аппарате CMF Phone 1 от Nothing.

Модульность является одним из ключевых аспектов любого Fairphone. В публикации говорится, что телефон должен поддерживать сменные задние и селфи-камеры. Другие сменные модули включают в себя динамик, порт USB-C, дисплей и бесплатную сменную батарею.

Можно рассчитывать, что уже скоро будет раскрыта дополнительная информация об устройстве.

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#смартфоны #fairphone
Источник: androidcentral.com
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