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Fairphone 5 с 8 ГБ памяти протестировали в Geekbench
Модульный смартфон работает на одном из процессоров Snapdragon

В позапрошлом году в Европе был представлен модульный смартфон Fariphone 4, который только недавно добрался до США. Теперь производитель собирается в недалёком будущем представить модель следующего поколения.

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Аппарат появился под именем Fairphone FP5 в бенчмарке Geekbench. Он работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon с кодовым названием lahaina. У него есть одно основное ядро, три производительных и четыре экономичных с частотой до 2,71 ГГц, а также графика Adreno 643. Этим чипом может быть Snapdragon 782G, хотя частоты немного не совпадают.

Также у аппарата есть 8 ГБ оперативной памяти и система Android 13. Результат одноядерного тестирования составил 1131 балл, многоядерного 2985 баллов, что относит аппарат к средней категории.

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Как обычно, смартфон производства Fariphone должен обладать высоким уровнем ремонтопригодности и обеспечивать конфиденциальность, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #fairphone
Источник: gizmochina.com
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