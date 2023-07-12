Модульный смартфон работает на одном из процессоров Snapdragon

В позапрошлом году в Европе был представлен модульный смартфон Fariphone 4, который только недавно добрался до США. Теперь производитель собирается в недалёком будущем представить модель следующего поколения.

реклама

Аппарат появился под именем Fairphone FP5 в бенчмарке Geekbench. Он работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon с кодовым названием lahaina. У него есть одно основное ядро, три производительных и четыре экономичных с частотой до 2,71 ГГц, а также графика Adreno 643. Этим чипом может быть Snapdragon 782G, хотя частоты немного не совпадают.

Также у аппарата есть 8 ГБ оперативной памяти и система Android 13. Результат одноядерного тестирования составил 1131 балл, многоядерного 2985 баллов, что относит аппарат к средней категории.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как обычно, смартфон производства Fariphone должен обладать высоким уровнем ремонтопригодности и обеспечивать конфиденциальность, пишет Gizmochina.