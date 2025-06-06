Google оптимизировала работу движка Blink и изменила подход к управлению ресурсами в Chrome

В июне прошлого года Google в блоге описывала значительные улучшения производительности браузера Chrome. Почти ровно год спустя компания опубликовала пост на эту же тему, продолжая повышать производительность Chromium.

Google в последнее время не одинока в подобных заявлениях. Microsoft также недавно рассказывала, как Edge стал значительно быстрее. Microsoft и Google ссылались на тест Speedometer 3.0.

В записи в блоге Google сообщает, что команда разработчиков внесла значительные улучшения в управление памятью и кэширование. Это включает в себя усилия по перепроектированию макетов памяти для многих внутренних структур данных, используемых в таких компонентах, как DOM, CSS, макет и рисование.

Google утверждает, что движок рендеринга Blink теперь «избегает большого количества бесполезной перегрузки», чтобы лучше использовать кэши ЦП. В областях, где обработка памяти ранее зависела от сборки мусора в Oilpan, например, DOM (объектная модель документа), команда расширила это, полностью перейдя от использования malloc (функции выделения памяти) к Oilpan.

Улучшения управления памятью и кэширования имеют основополагающее значение для хорошей оптимизации кода. Недавно старший инженер Microsoft также указал на многие из этих проблем в приложениях, которые замедляют работу Windows.

Также есть улучшения в обработке строк в рендерере. Метод хеширования был обновлён, что повышает производительность. Google добавляет, что методы кэширования были улучшены для достижения большего количества попаданий в кэш и меньшего количества промахов.