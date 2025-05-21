Google добавляет автоматическое обновление паролей при входе на сайты с утечками

В браузере Chrome доступен менеджер паролей, развитием которого Google занималась на протяжении многих лет. Это принесло поддержку ключей доступа и возможность делиться сохранёнными паролями с членами семьи. Браузер умеет автоматически обновлять пароли до ключей доступа на совместимых сайтах. Вот только всё это не решает проблему взломанных паролей и не избавляет от необходимости менять их вручную. У Google теперь есть решение.

Как и отдельные менеджеры паролей, менеджер паролей в Google Chrome способен проверять слабые и взломанные пароли. Если взломанные пароли найдены, их сразу нужно поменять, но сделать это может быть нелегко.

На конференции I/O 2025 Google объявила, что при входе на веб-сайт в Chrome с использованием взломанных учётных данных браузер отобразит предупреждение и предложит кнопку для обновления пароля. Браузер автоматически обновит учётные данные для входа в менеджер паролей Google.

Разработчики сайтов должны добавить поддержку этой функции. Объявление в мае даёт им достаточно времени, прежде чем новая функциональность будет развёрнута к концу года. Chrome не будет обновлять слабые или скомпрометированные пароли без согласия пользователя.

Сейчас Chrome показывает QR-код, когда пользователь пытается войти в сервис, и ключ доступа не синхронизирован с используемым устройством. Затем нужно отсканировать QR-код с устройства, на котором есть ключ доступа.

Чтобы упростить задачу, Chrome будет сначала проверять, сохранён ли ключ доступа данного сервиса на используемом устройстве. Если нет, браузер позволит сайтам использовать по умолчанию обычный метод входа, то есть простые пароли.