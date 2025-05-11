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Сбои Google Chrome затрагивают пользователей на Windows, Android и macOS
Chrome неожиданно закрывается при запуске и вылетает без ошибок на разных платформах

Мало Google того, что она может лишиться браузера Chrome по антимонопольным соображениям. Теперь он ещё и испытывает проблемы в работе.

Сейчас браузер демонстрирует нестабильность на различных устройствах. Он либо мгновенно закрывается при запуске, либо произвольно вылетает в процессе использования. Жалобы пользователей на форумах Google и Reddit начали появляться примерно месяц назад. За последнюю неделю их стало значительно больше. По словам пользователей, это не типичная ошибка в браузере, когда Chrome перестаёт отвечать и показывает сообщение «Упс!». Вместо этого окно браузера просто исчезает без следа.

Пользователи сообщают, что окно браузера появляется на секунду, а затем исчезает без каких-либо сообщений об ошибке. Обычно Chrome сначала зависал или показывал сообщение об ошибке после сбоя. Большинство сообщений пользователей указывают на то, что проблема в основном проявляется на устройствах под управлением macOS, но не ограничивается только этой системой. Недавно пользователи начали сообщать о сбоях Chrome и на Android, и на Windows.

Пользователь Reddit предположил, что проблема может быть связана с работой некоторых блокировщиков рекламы, конфликтующих с Chrome. Однако у многих Chrome вылетел на странице, где большинство расширений, включая блокировщики рекламы, были отключены вручную.

Google пока официально не признала наличие проблемы, которая могла быть вызвана недавним обновлением. Если Chrome на ПК неожиданно закрывается в процессе использования, при следующем запуске вы можете увидеть предложение восстановить все закрытые вкладки. Если сообщение не появляется, попробуйте нажать Ctrl+Shift+T или Cmd+Shift+T, чтобы восстановить вкладки вручную.

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#google #chrome #браузеры
Источник: androidpolice.com
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