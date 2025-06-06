Производители отказываются от DDR4, а китайский демпинг сходит на нет

Цены на память DDR4 в последнее время резко возросли, сообщает тайваньский журнал DigiTimes. Только во второй половине мая цены на спотовом рынке DDR4 взлетели примерно на 50%. Вероятно, играют роль несколько факторов, оказывающих инфляционное давление на цены DDR4.

В таблице можно увидеть экстремальные ценовые изменения, влияющие на спотовый рынок DDR4 в последние недели. DigiTimes также сообщает, что уплачиваемые производителями технологий контрактные цены также резко выросли на 22–25% за чипы объёмом 8 ГБ и 16 ГБ по сравнению с ценами, согласованными в начале мая. Ожидается, что в третьем квартале цены на DDR4 продолжат расти примерно на 10–20%.

Одной из тенденций рынка памяти, которая стоит за наблюдаемым ростом цен, является прекращение производителями производства DDR4 в пользу DDR5 и других более прибыльных технологий. Такие компании, как Micron, Samsung и SK hynix, были вытеснены с рынка DDR4 китайскими игроками (такими как CXMT и Fujian Jinhua).

В конце апреля появились сообщения о том, что Samsung запланировала прекратить производство DDR4 в начале июня. Теперь есть признаки того, что избыточное предложение от китайского демпинга подходит к концу. Китайское правительство поручило CXMT прекратить производство DDR4. Таким образом, зарегистрированные скачки цен на DDR4 в последние недели могут быть вызваны совпадением вышеуказанных факторов.

DigiTimes не возлагает вину за скачок цен на DDR4 исключительно на сокращение поставок. Издание также ссылается на рост ценового давления, вызванного напряжённостью между США и Китаем и другими факторами рыночной неопределённости.

Несмотря на рост цен, который сблизил цены на DDR4 и DDR5 (в пределах 7%), DigiTimes утверждает, что инсайдеры отрасли считают, что «окно для прибыльности DDR4 быстро закрывается». Крупные производители DDR4 уходят, но у более мелких поставщиков ещё есть возможность производить DDR4. Они могли бы сохранить прибыльность, обратившись к промышленным и встраиваемым платформам, которые всё ещё используют DDR4. Например, это серверные платформы Intel Ice Lake и AMD Milan. Ожидается, что эти серверы будут продолжать использоваться по крайней мере до 2026 года.