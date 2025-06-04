Продажи Galaxy S25 Edge уступают ожиданиям, несмотря на тонкий корпус и рекламные акции

Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S25 Edge может быть интересен с технологической точки зрения. Однако это не всегда означает высокий спрос среди покупателей. Его тонкий корпус привлекает внимание, но ради этого пришлось кое-что урезать, что обладателям смартфонов не нравится.

Этот аппарат обладает экраном 6,7 дюйма в корпусе толщиной 5,8 мм. Он весит 163 г. Galaxy S25+, для сравнения, при толщине 7,3 мм весит 190 г при том же размере экрана.

Samsung добилась такого тонкого форм-фактора, отказавшись от телеобъектива и установив небольшую батарею ёмкостью всего 3900 мАч. Это меньше, чем у любого другого смартфона серии S25, и меньше всего нравится покупателям.

Предварительные заказы на устройство начали принимать в середине мая. Устройство продавалось не так хорошо, как хотелось бы Samsung.

Представители издания SamMobile цитируют неназванные «отраслевые источники» и говорят, что продажи Galaxy S25 Edge были ниже ожиданий Samsung. В отчёте изложены некоторые признаки того, что приём устройства был слабым.

Сама Samsung не раскрывает данных о продажах по предварительным заказам в Южной Корее. Обычно, если продажи высокие, производители трубят об этом на всех углах. Пока это не окончательное доказательство слабых продаж, но отсутствие статистики может говорить, что хвастаться особо нечем.

В некоторых странах Samsung заманивает покупателей разными способами. В Великобритании компания Samsung предлагает при покупке этого смартфона ещё и бесплатный Galaxy Tab A9+ (стоимостью 259 фунтов). В США Samsung даёт большие скидки на Galaxy Watch Ultra, Buds 3 Pro, Watch 7, Galaxy Rings и многое другое при покупке вместе с S25 Edge.

Это может означать, что ранние показатели заказов в этих странах оставляют желать лучшего. Помогут ли скидки и акции, пока неизвестно.