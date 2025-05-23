Новый планшет OnePlus Pad 3 получит Snapdragon 8 Elite, 13,2-дюймовый экран и функцию Open Canvas

OnePlus готовится к запуску очередного устройства в начале июня. Известно о смартфоне OnePlus 13s, но в Европе будет выпущено и кое-что ещё.

Компания намекнула, что 5 июня она представит флагманский Android-планшет под названием OnePlus Pad 3. Это совпадает с датой запуска OnePlus 13s в Индии. OnePlus начала делиться сведениями о том, что представляет из себя этот планшет.

OnePlus Pad 3 будет работать на премиальном процессоре Snapdragon 8 Elite. В последних постах в Twitter компания отмечает, что устройство за счёт этого чипа будет быстрым, плавным и прохладным.

OnePlus заявляет, что в будущем планшете также появится функция Open Canvas. Она позволяет пользователям запускать три приложения одновременно и переключаться между ними. Это должно расширить возможности многозадачности, доступные в планшетах и складных устройствах.

Судя по изображениям и внешнему виду, предстоящий планшет может быть переименованным OnePlus Tablet 2 Pro. У них сходный дизайн, камеры и процессор.

Другие характеристики Tablet 2 Pro включают в себя экран 13,2 дюйма с разрешением 3392x2400 и частотой до 144 Гц. Есть аккумулятор с солидной ёмкостью 12140 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Весьма вероятно, что эти же характеристики появятся и в OnePlus Pad 3.