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Аскар_Техник
RedMagic 10S Pro+ стал самым мощным Android-смартфоном мая по версии AnTuTu
Устройство построено на форсированной версии Snapdragon 8 Elite — Leading Version. Второе и третье места заняли Vivo X200 Ultra и iQOO Neo 10 Pro+ соответственно.

В свежем рейтинге производительности AnTuTu за май 2025 года уверенное первое место занял RedMagic 10S Pro+, построенный на чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version — это заводской разгон стандартного Snapdragon 8 Elite с повышенными частотами CPU и GPU. Средний результат устройства в бенчмарке составил 2 951 251 балл, что стало самым высоким показателем среди Android-флагманов.

источник изображения: notebookcheckНа втором месте оказался Vivo X200 Ultra, использующий обычную версию Snapdragon 8 Elite. Он набрал 2 907 396 баллов. Третью позицию занял iQOO Neo 10 Pro+ с тем же чипом — 2 891 558 баллов. Четвёртым стал OnePlus Ace 5 Ultra с Dimensity 9400+, его средний результат — 2 886 176 баллов. Пятую строчку занял Vivo X200s, также на Dimensity 9400+, с 2 872 437 баллами.

Вторую половину топ-10 открывает Oppo Find X8 Ultra на Snapdragon 8 Elite (2 851 022), за ним следуют iQOO 13 (2 848 388), Honor GT Pro (2 845 563) и Oppo Find X8s+ с Dimensity 9400+ (2 817 245). Замыкает десятку OnePlus Ace 5 Pro, также построенный на Snapdragon 8 Elite — его средний балл составил 2 748 418.

источник изображения: notebookcheckКак отмечает AnTuTu, для попадания в рейтинг каждое устройство должно пройти не менее 1000 прогонов теста. Кроме того, итоговые значения — это усреднённые результаты, а не пиковые, и они зависят от прошивки, теплового режима и условий тестирования, поэтому данные могут меняться от месяца к месяцу.

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#antutu
Источник: notebookcheck.net
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