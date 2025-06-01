На 27 июня в Лондоне запланировано закрытое мероприятие Google Pixel Superfans, где избранным пользователям покажут ещё неанонсированные устройства.

В этом году Google, похоже, решила ещё сильнее ускорить темп. Компания начала рассылку приглашений на закрытое мероприятие Pixel Superfans, которое пройдёт 27 июня в Лондоне. Формально – это встреча для энтузиастов бренда, но среди ключевых деталей – демонстрация «предварительных версий устройств и функций Pixel», причём вживую и с возможностью пощупать новинки.

источник изображения: gizmochinaСудя по отсутствию других крупных анонсов, речь идёт именно о линейке Pixel 10. Прямого упоминания в приглашении нет, но формат, сроки и контекст говорят сами за себя. Тем более что само событие названо «предзапусковым», а это в терминологии Google обычно означает совсем не далёкую дату старта.

Если ориентироваться на утечки и структуру прошлогодней линейки, нас могут ждать Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL и гибкий Pixel 10 Pro Fold. Анонс в конце июня будет означать сдвиг на месяц по сравнению с Pixel 9, который вышел в августе. В те же сроки Google пообещала выпустить финальную версию Android 16 – официальный релиз системы должен состояться до конца второго квартала, то есть к июню. Это почти на два месяца раньше Android 15.

источник изображения: gizmochina

По слухам, новая серия Pixel получит чип Tensor G5, изготовленный на 3-нм техпроцессе TSMC. Если планы не изменятся, то Pixel 10 станет первым смартфоном Google с «тайваньским» чипом вместо решений от Samsung. Небольшой, но важный нюанс – мероприятие не похоже на формальный запуск. Возможно, нас ждёт просто демонстрация и первые живые кадры, а полноценный анонс состоится чуть позже.