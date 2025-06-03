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YouTube прекращает поддержку старых моделей iPhone
Обновление YouTube требует iOS 16 и лишает совместимости iPhone 6S, 7 и SE первого поколения

Компания Google представила обновление приложения YouTube для платформы на iOS. Это плохие новости для обладателей достаточно старых аппаратов iPhone. Начиная с версии 20.22.1, YouTube для iPhone требует iOS 16 и новее. Ранее для приложения требовалось устройство с iOS 15 и новее.

Новые требования к оборудованию делают несколько моделей iPhone несовместимыми с последней версией приложения YouTube. К ним относятся iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus и оригинальный iPhone SE. iPod touch 7-го поколения также потерял совместимость. Что касается iPad, обновление исключает iPad Air второго поколения и iPad mini четвёртого поколения.

Хотя старые iPhone больше не могут устанавливать YouTube версии 20.22.1 и новее, старые версии приложения продолжают работать нормально. Естественно, пользователи не получат новых функций и патчей. В какой-то момент в будущем приложение вообще перестанет работать у них. Можно использовать веб-версию приложения, но она даёт ограниченные возможности по сравнению с современным мобильным приложением.

Google — не единственный сервис, который покидает неподдерживаемые устройства Apple. Недавно разработчики WhatsApp отказались от iPhone, которые не могут работать под управлением iOS 15.1 или более новой версии.

Эта неприятная новость для владельцев аппаратов, но серия iPhone 6S была выпущена почти десять лет назад. Десять лет поддержки можно назвать впечатляющим значением.

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#iphone #youtube
Источник: neowin.net
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