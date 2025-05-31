YouTube внедряет визуальный поиск через Lens в Shorts, позволяющий пользователям определять объекты в видео и получать дополнительные сведения.

Google объявил о внедрении функции визуального поиска Lens в сервис YouTube Shorts. Нововведение позволяет пользователям идентифицировать объекты, места и другие элементы, зафиксированные в коротких вертикальных роликах. Чтобы активировать функцию, нужно поставить видео на паузу — в интерфейсе появится кнопка Lens, запускающая процесс распознавания изображений. Затем система выдаст информацию о найденных объектах или предложит аналогичный контент.

Интеграция Lens нацелена на повышение вовлечённости аудитории и упрощение взаимодействия с контентом. Пользователям станут мгновенно доступны сведения о товарах, достопримечательностях или иных визуальных элементах, что важно для сферы инфлюенс-маркетинга. Функция не работает в видеороликах с партнёрскими ссылками или оплаченными рекламными материалами во избежание злоупотреблений.

Конфиденциальность тоже защищена: Google подтвердил, что технология не применяет распознавание лиц или биометрию. Анализируются лишь общие визуальные шаблоны, минимизирующие вероятность идентификации случайных людей. Сейчас функция постепенно разворачивается и вскоре станет доступна всем пользователям платформы.

Обновление является частью глобальной трансформации YouTube, включая инструменты на основе искусственного интеллекта вроде Gemini AI для целевой рекламы и ужесточение правил для премиум-аккаунтов. Платформа активно развивает формат Shorts, соревнуясь с TikTok и аналогичными видеосервисами, а интеграция Lens укрепляет её технологическое превосходство.