Однако, также он выразил разочарование в плане прироста производительности новинки. RTX 5060 Ti не сумела обойти пятилетнюю RTX 3080.

Фанаты компании Nvidia наверняка помнят, какой существенный прирост чистой производительности могло принести новое поколение игровых видеокарт. Условно, бюджетная GeForce RTX 2060 Super могла дать прикурить предтоповой модели предыдущего поколения GTX 1080 обходя её в большинстве игровых тестов. Владельцы RTX 3060 Ti могли получить производительность уровня RTX 2080 или даже RTX 2080 Super. Однако, с последними поколениями графических процессоров явно что-то не так.

Автор YouTube-канала «Мой Компьютер» решил сравнить вышедшую недавно RTX 5060 Ti с предтоповой моделью RTX 3080. Стоит заметить, что это даже не видеокарта предшествующего поколения Ada Lovelace, а более ранней линейки Ampere, вышедшей ещё в 2020 году — пять лет назад. Казалось бы, новинка должна без проблем обойти её в каждом испытании, но субфлагман из прошлого смог показать более впечатляющие результаты.

Стоит также отметить, что GeForce RTX 3080 далеко не самое лучшее решение в своей серии, перед ней еще стоят такие модели, как RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Всё же в чистой производительности RTX 5060 Ti оказалась на 10-15% слабее соперницы в большинстве сценариев использования. В остальных случаях новинку спасает либо запас видеопамяти, 16 ГБ против 10 ГБ у RTX 3080, либо особенности игрового движка, в котором старое поколение справляется хуже актуальных моделей. Это например проявляется в игре Monster Hunter Wilds или S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Если же учитывать даже такие ситуации, то производительность GeForce RTX 3080 всё равно на 5% выше, чем у RTX 5060 Ti.

Однако, не стоит забывать, что новинка также предлагает такие технологии, как многокадровая генерация. Она в большинстве случаев нивелирует недостаток нативной производительности графического процессора, и даже предложит существенное улучшение.

Также блогер считает, что из всех моделей Blackwell GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти является самым оптимальным решением. Оно позволяет без труда играть в разрешении 2K, имея солидный запас VRAM, предоставляет доступ ко всем современным технологиям и не имеет при этом заоблачный ценник. Адаптер можно найти по цене в 50 000 рублей.

В то же время привлекательная цена на вторичном рынке и у флагманов Ampere. В районе 30 000-40 000 рублей продаются, как показали тесты, более производительные RTX 3080 или даже RTX 3080 Ti. Однако, пользователи сталкиваются с отсутствием вышеупомянутых плюсов новинки — поддержки всех современных технологий и особенностей движков. Сюда же стоит добавить необходимость в обслуживании, большее потребление и другие особенности вторичного рынка.

Всё же грустным кажется тот факт, что Nvidia больше делает упор не на повышение фактической производительности новых графических процессоров, а на разработке и внедрении новых технологий, которые не могут поддерживаться на старых видеокартах, что вынуждает пользователей «раскошеливаться».

К примеру, GeForce GTX 1080 Ti могла бы до сих запускать большинство современных игр лучше RTX 2060 Super. Нативная производительность «старушки» может быть даже выше. Однако, требование наличия аппаратной трассировки лучей обязывает пользователей переходить на новые видеокарты.