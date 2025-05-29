Устройства Galaxy Watch 8 и Classic с eSIM прошли сертификацию в Китае

Утечек информации относительно следующего поколения умных часов Samsung Galaxy Watch становится всё больше по мере приближения даты проведения мероприятия Galaxy Unpacked. Оно, предположительно, должно состояться в июле.

Очередная такая утечка поступила от издания Xpert Pick. Оно утверждает, что обе модели часов из серии Galaxy Watch 8 прошли сертификацию CMIIT (Министерство промышленности и информационных технологий Китая).

Как показано на снимках экрана, в обоих сертификатах упоминаются номера моделей, а именно SM-L3350 и SM-L5050. Предыдущие утечки указывали, что эти номера моделей связаны с Galaxy Watch 8 (LTE) и Watch 8 Classic (LTE).

В примечаниях к сертификации на снимке экрана описывается, что оба этих устройства поддерживают технологию eSIM с независимым чипом eUICC. Он позволит пользователям подключаться к сотовым сетям без телефона. На это же указывали и предыдущие утечки. Galaxy Watch 8 ждут в двух размерах: 40 мм и 44 мм, а Galaxy Watch 8 Classic — только 46 мм. В обоих случаях будут варианты с Wi-Fi и LTE.

Сертификат CMIIT не раскрывает никакой другой информации о носимых устройствах. Однако благодаря многочисленным утечкам кое-что известно. Аккумуляторы Watch 8 и Watch 8 Classic были сертифицированы в Южной Корее. В статье говорится, что более крупные Watch 8 будут иметь ёмкость батареи 435 мА·ч. Модель Classic может появиться с аккумулятором ёмкостью 450 мА·ч. Оба этих устройства могут работать на прошлогоднем процессоре Exynos W1000.

Что касается внешнего вида, стандартные Galaxy Watch 8 могут не претерпеть существенных изменений. Зато часы Classic могут получить корпус в квадратной форме с 1,5-дюймовым круглым дисплеем и вращающимся циферблатом.