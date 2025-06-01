Samsung может впервые за несколько лет обновить аккумулятор в своей флагманской линейке планшетов. Однако выпуск Galaxy Tab S11 Ultra, по слухам, отложат из-за более медленной работы над программным обеспечением.

Samsung планирует пересмотреть подход к выпуску своих планшетов. Компания может отказаться от промежуточной модели и сосредоточиться на двух флагманах — базовой и Ultra-версии.

Galaxy Tab S11 Ultra, по данным утечки, получит аккумулятор увеличенной емкости — от 11 700 до 12 000 мАч. Прошлая модель Tab S10 Ultra оснащалась батареей на 10 880 мАч. Сертификационные документы также указывают на номинальное значение в 11 374 мАч. Если информация подтвердится, это станет первым значимым обновлением батареи с 2022 года.

Samsung, как сообщается, упростит модельный ряд и не станет выпускать планшет среднего уровня. Вместо этого пользователям предложат стандартную и премиальную версию. Такое решение связано с оптимизацией продуктовой линейки и, вероятно, фокусом на устройствах с высокой маржинальностью.

Тем не менее, приоритет в разработке, судя по всему, остаётся за складными смартфонами. Подготовка к запуску Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 идет активнее. Из-за этого программное обеспечение для Tab S11 Ultra пока готово не полностью, что может сдвинуть сроки релиза.

Ожидается, что Samsung представит планшеты ближе к концу года, но точные даты пока не называются.