Инсайдер раскрывает дату анонса Google Pixel 10 и детали предстоящих изменений

График запуска аппаратов Pixel с годами менялся. Первые несколько поколений выпустили в октябре. При этом Google сдвигала анонсы на несколько недель вперёд или назад. В прошлом году серия Pixel 9 дебютировала раньше. Тогда компания перенесла мероприятие на середину августа. Похоже, что так будет и на этот раз.

Инсайдер под ником @MysteryLupin в Twitter/X говорит, что серия Pixel 10 будет анонсирована 13 августа. Это может быть анонс или уже начало продаж. Прошлогодние Pixel 9 тоже были представлены 13 августа.

Ещё Google объявила, что покажет свои новые устройства, предположительно включая всю серию Pixel 10, небольшой группе приглашённых «суперфанатов» в конце июня. Это приглашение вызвало предположения о более раннем анонсе, но они не подтвердились.

Ожидается, что Google в Pixel 10 внесёт незначительные обновления. Главным станет процессор Tensor G5 производства TSMC. Утечки показывали, что Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold имеют практически идентичный нынешнему дизайн. Были намёки на улучшения дисплея, новые цвета, изменения камеры и не только.