Обновления к 10-летию добавляют ИИ-подсказки при редактировании и поддержку QR-кодов для альбомов

28 мая 2015 года состоялся дебют приложения Google Фото. В сообщении в блоге Google представила два обновления в честь юбилея. Приложение получит переработанный редактор, который будет предлагать «предложения на основе ИИ» при оформлении фотографий.

Будут объединены несколько доступных инструментов редактирования на основе ИИ. Пользователи смогут просматривать изменения и решать, нравится ли им результат. Если интересует какая-то конкретная часть фотографии, Google говорит, что можно нажать на определённые части и получать предложения по редактированию от ИИ.

Это обновление выйдет на Android в июне, а для пользователей iOS — позднее в этом году.

Второе обновление призвано вдохнуть новую жизнь в обмен альбомами Google Фото с QR-кодами. Пользователи смогут генерировать QR-коды, чтобы делиться ими с людьми поблизости. Те, кто сканирует ваш код, могут просматривать альбом или добавлять фотографии.

Google даёт несколько советов, например, возможность скрывать определённых людей или места из Memories. Для этого предлагается перейти в настройки Фото. Здесь можно скрыть даты, людей и домашних животных. Кроме того, Google напоминает пользователям, что они могут выполнять поиск по ключевым словам.

Google назвала некоторую статистику. Было сказано, что у приложения примерно 1,5 млрд пользователей в месяц и более 9 трлн сохранённых фотографий и видео.

За последний год у Google Фото было несколько заметных обновлений. Например, патч, который добавил вкладку «Коллекции». Эта область заменила старую библиотеку приложения, предоставив пользователям более интуитивно понятный вид альбомов, документов и многого другого. Обновление включало небольшое изменение пользовательского интерфейса, разместив более важные параметры наверху, а кнопки для заблокированной папки спрятали внизу.

В конце 2024 года приложение получило страницу «Обновления». Заменив кнопку «Поделиться», «Обновления» дают пользователям полный обзор новых общих альбомов, фотографий и обновлений групповых бесед. Скоро приложение получит обновлённый дизайн Material 3 Expressive.