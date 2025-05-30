Бета-версия Google Phone раскрывает возможность выбирать между смахиванием и нажатием при входящем вызове

Новые возможности получила бета-версия приложения Google «Телефон». Быть может, у пользователей вскоре появится несколько вариантов ответа на звонки. Google может сохранить текущее вертикальное смахивание вместе с новыми методами, предоставляя пользователям три способа управления входящими звонками.

Phone by Google — это приложение для телефона по умолчанию не только на смартфонах Pixel, но и на других телефонах популярных производителей, таких как OnePlus и Motorola. Рейтинг приложения в 4,5 звезды и миллиард установок в Google Play Store говорят о том, что это одно из самых широко используемых приложений Google на Android-устройствах. Даже при этом в Phone by Google отсутствуют некоторые базовые функции.

На данный момент Google сосредоточена на том, чтобы дать пользователям больший выбор в плане ответов на звонки. Сейчас единственный способ ответить на вызов или отклонить его — провести пальцем вверх или вниз по экрану вызова. Теперь компания планирует сохранить как горизонтальное смахивание, так и подход «нажатие для ответа/отклонения», согласно строкам кода, найденным в бета-версии Phone by Google.

name="answer_method_swipe_entry" - горизонтальное смахивание.

name="answer_method_tap_entry" - одиночное нажатие.

В строках кода конкретно не упоминается, планирует ли Google заменить старую систему вертикальных жестов на новые. Возможно, что она сохранит вертикальное смахивание в качестве опции наряду с новыми кнопками горизонтального смахивания и одиночного нажатия. Если так, у пользователей будет три способа отвечать на телефонные звонки или отклонять их. Выбор может быть предложен в системных настройках.