Nvidia и MediaTek создают ARM-чип с графикой Blackwell для сегмента AI PC

Мобильные процессоры получили огромное развитие за последние несколько лет, особенно благодаря вкладу Intel и AMD. Такие серии чипов, как Phoenix, Strix Point и Strix Halo от AMD, вывели уровень производительности компактных компьютеров на новый уровень.

Nvidia тоже хочет извлечь выгоду из ажиотажа на рынке. По данным Taiwan Economic Daily, Nvidia и MediaTek планируют выпустить APU для игровых ноутбуков. Первым таким ноутбуком может стать представитель серии Dell Alienware.

Слухи о чипе Nvidia и MediaTek существуют с прошлого года. Ранее говорилось, что они будут ограничены сегментом настольных компьютеров. Компании объединились для создания ПК-процессора на архитектуре ARM, единственного в своём роде. Затем план поменяли на APU. Утверждается, что этот APU будет представлен в последнем квартале года или в первом квартале следующего. Чип может получить встроенную графику на архитектуре Blackwell.

Nvidia должна заключить эксклюзивное партнёрство с Dell, чтобы этот APU поначалу использовался только на игровых ноутбуках Dell. Ранее Dell была ключевым партнёром Nvidia в продвижении ИИ, а теперь позволит Nvidia протестировать свой процессор и посмотреть на реакцию клиентов, прежде чем распространять его среди большего числа производителей.