Игровые доходы Nvidia растут на фоне доминирования ИИ.

Компания Nvidia в очередной раз показала рекордные доходы от датацентров ИИ. К радости геймеров, на этот раз и игровое подразделение проявило себя неожиданно хорошо. В первом квартале финансового 2026 года игровой доход Nvidia вырос до рекордных $3,8 млрд. Это рост на 42% по сравнению с прошлым годом и на 48% по сравнению с предыдущим кварталом. Это максимальные темпы роста сегмента игровых видеокарт за последние годы, что превзошло ожидания аналитиков более чем на 30%.

Специалисты говорят, что это связано с архитектурой Blackwell. Новые GPU могут выпускаться быстрее, чем любое другое поколение. Это приносит огромный прирост производительности, особенно в сочетании с DLSS и многокадровой генерацией (MFG).

К тому же игровые видеокарты и сами умеют справляться с некоторыми нагрузками ИИ. Спрос на подобные вычисления распространяется за пределы крупных центров обработки данных на стартапы и независимых разработчиков. В результате некоторые карты, особенно высокопроизводительные карты RTX, перепрофилируются для рабочих нагрузок машинного обучения.

В итоге продажи растут, но реальное количество видеокарт, которые попадают в руки геймеров, может даже падать. Это способствует повышению цен и дефициту для потребителей.

Даже теперь игры дали всего 8,5% от общего дохода Nvidia. Это резкое падение с начала 2022 года, когда на игры приходилось 45%.

Общий доход Nvidia достиг $44,1 млрд, из которых $39,1 млрд пришлось на сегмент центров обработки данных. Это почти 10-кратный рост по сравнению с играми в том же квартале двухлетней давности и на 73% больше по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Дженсен Хуанг в марте заявил, что Nvidia теперь является поставщиком инфраструктуры ИИ. И всё же, $3,8 млрд дохода от игр тоже неплохо, превосходя доходы целых крупных компаний.

За квартал было списано $4,5 млрд из-за ограничений США на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Nvidia предупредила о падении дохода на $8 млрд во втором квартале из-за той же проблемы.

Хуанг предупредил, что китайские конкуренты активизируются. Основанный в 2021 году китайский стартап готовится к массовому производству графического процессора на основе собственной архитектуры. Его производительность, по слухам, может конкурировать с RTX 4060.