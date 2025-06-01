Она сместила GeForce RTX 5090 с 1-го места в топе лучших игровых видеокарт

Широко известный в кругу компьютерных энтузиастов оверклокер Der8auer сумел раздобыть самый мощный в прямом и переносном смысле графический ускоритель NVIDIA RTX Pro 6000. Разумеется, он не отказался от возможности протестировать GPU в играх и сравнить с другими высокопроизводительными решениями.

Оказалось, что драйверов Game Ready для NVIDIA RTX Pro 6000 не существует в природе, и доступны лишь версии драйверов для рабочих станций. Впрочем, это никак не помешало GPU в полной мере раскрыть себя. Запущенный в разрешении 4K на "ультра" без RT Cyberpunk 2077 показал, что профессиональная видеокарта на 14% обходит текущий игровой топ в лице GeForce RTX 5090.

NVIDIA RTX Pro 6000 смогла выдать 120 FPS, а её соперница — всего 105. Минимальный FPS также подрос на 12,5%. Конечно, прирост производительности не обошелся без увеличения TDP, который стал выше на 15% — 596 Вт против 518. Но это не проблема для современных 1,2+ кВт блоков питания.

Принимавшая участие в тесте GeForce RTX 4090 отстала от NVIDIA RTX Pro 6000 по среднему FPS на внушительные 67%, что указывает на огромный вычислительный потенциал последней. На ее фоне 4090-ая выглядит как среднебюджетный GPU, а не как флагманский видеоускоритель, до сих пор показывающий неплохие результаты.

В итоге стало ясно, что самой быстрой игровой видеокартой является не GeForce RTX 5090, а NVIDIA RTX Pro 6000 с 96 ГБ GDDR7 и 512-битной шиной. Разумеется, обладая стоимостью в $10 000, она не может блистать выгодным соотношением цены и производительности, но "хардкорных" ПК-геймеров, которые гонятся за максимальным FPS, высокая MSRP вряд ли остановит.