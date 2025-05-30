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Китайский 6-нм графический процессор Lisuan G100 будет конкурировать с RTX 4060
Компания Lisuan представила свой графический процессор G100, который должен составить конкуренцию видеокартам начального и среднего уровня основных производителей

 На этой неделе китайская компания Lisuan Technology объявила на своем официальном канале WeChat, что успешно запустила прототип графической карты G100. Компания описывает G100 как первый разработанный в Китае 6-нм графический процессор, что является важным этапом в ее усилиях бросить вызов традиционным игрокам отрасли графических процессоров. Имея первый работающий кристалл, Lisuan переходит к разработке драйверов, проверке программного обеспечения и более широкому тестированию своего дебютного ускорителя. Хотя Lisuan предоставила мало официальных спецификаций, слухи указывают на то, что изготовлением кристалла G100 занимается компания SMIC, являющаяся в настоящее время единственным китайским литейным предприятием, способным производить 6-нм чипы в условиях экспортных ограничений со стороны США. Слухи также описывают производительность G100 как сопоставимую с NVIDIA GeForce RTX 4060 в игровых тестах среднего уровня, наряду с большим объемом встроенной памяти, высокой энергоэффективностью и поддержкой таких API, как DirectX 12, Vulkan 1.3 и OpenGL 4.6. Если эти характеристики верны, то графический процессор G100 может использоваться как для игровых, так и для общих рабочих нагрузок на базе графического процессора.

 Основанная в конце 2021 года командой бывших инженеров из Кремниевой долины с более чем 25-летним опытом проектирования чипов, компания Lisuan Technology является одним из самых молодых участников китайского сектора графических чипов. Она стала следующей после Biren Technology, основанной в 2019 году и Moore Threads, основанной в 2020 году, в стремлении к переходу на отечественные альтернативы зарубежным графическим процессорам. Китай прикладывает большие усилия для достижения полупроводниковой самодостаточности и поощряет подобные предприятия. Lisuan настаивает на том, что ее архитектура TrueGPU полностью разработана внутри компании, а не лицензирует внешние технологии. G100 изначально планировалось выпустить в 2023 году, но компания столкнулась с финансовыми трудностями, которые едва не привели Lisuan к банкротству в прошлом году. Финансирование 27,7 млн долларов от материнской компании Dongxin Semiconductor позволило сохранить темпы разработки. В планах Lisuan уже значится отгрузка небольших партий карт G100 в третьем квартале 2025 года, а массовая доступность, скорее всего, будет достигнута уже в следующем году.

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Источник: techpowerup.com
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