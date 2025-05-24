Новые утечки демонстрируют матчмейкинг, меню и разрушения карт Battlefield 6 на PS5

Спустя несколько дней после последней утечки в сеть попало ещё больше игрового процесса Battlefield 6. На этот раз стало доступно более 90 минут, якобы на PS5.

Издание TheGamePost обнаружило, что кадры — экран меню в его нынешнем виде, подбор игроков, экраны загрузки, экраны карты во время игры, а затем игровой процесс из нескольких матчей.

Игрок, который записал и загрузил кадры, нарушил соглашение о неразглашении, которое он подписал для участия в игровом тестировании. Результатом подобных действий могут стать юридические преследования со стороны EA. На YouTube видео уже было заблокировано за нарушение авторских прав.

Видео ещё раз подтверждает то, что мы показывали в отрывках, которыми EA поделилась официально. Игровой процесс возвращается к более классическому стилю разрушений Battlefield, и игроки могут ожидать интенсивных перестрелок в матчах на сложных картах, которые можно уничтожать целиком по-крупному или по частям.

Например, несколько моментов в видео показывают, как карты разрушаются и разбиваются понемногу пулями и по-крупному ракетами, танками и тяжёлой артиллерией. Это выглядит как большое улучшение по сравнению с Battlefield 2042.