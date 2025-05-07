EA подтвердит анонс новой Battlefield и Skate до конца текущего финансового года

Компания EA объявила в своём отчёте за четвёртый квартал 2025 финансового года, что следующая игра серии Battlefield будет представлена летом и выйдет до конца 2026 финансового года, который завершится в апреле 2026 года. Также было сказано, что возвращение игры Skate состоится в течение текущего финансового года.

Генеральный директор Эндрю Уилсон подчеркнул важность релиза и анонса Battlefield, назвав это «ключевым шагом» для компании в рамках текущего финансового года.

«Смотря в будущее, мы уверены в своей способности реализовать масштабные планы. Уже этим летом начнётся с анонса Battlefield — ключевого шага в реализации нашего следующего поколения блокбастеров-развлечений».

Позже в отчёте EA заявила, что ожидает, что её доход в 2026 финансовом году будет обеспечен за счёт «портфолио EA Sports, The Sims и запусков Battlefield и Skate». Ранее EA сообщала, что новая игра Skate выйдет в раннем доступе в течение этого года. Официальная дата релиза пока не объявлена.

Ещё EA предоставила обновлённую информацию о разработке новой игры Battlefield и её тестировании в рамках Battlefield Labs, подтвердив, что игроки в Азии начнут получать приглашения, а масштаб тестирования будет расти в мае — чтобы пригласить больше игроков и представить новый контент.