Модель Galaxy Watch 8 Classic выйдет в одном размере и получит вращающуюся рамку в стиле Ultra

Классические модели часов Samsung Galaxy Watch выпускают раз в два года. Серия Galaxy Watch 4 2021 года предлагала вариант Classic, а последующая Watch 5 уже нет. Galaxy Watch 6 2023 года принесли модель Classic, а прошлогодняя серия Watch 7 обошлась без них.

Если так будет и дальше, Samsung должна представить Galaxy Watch 8 Classic примерно в третьем квартале. Кое-что про часы Galaxy Watch 8 известно уже к настоящему моменту. Утечки и слухи говорили, что серия часов получит чуть бо́льшую ёмкость аккумуляторов, при этом сохранив зарядку 10 Вт. Вся серия, включая вариант Classic, будет иметь дизайн squircle в стиле Galaxy Watch Ultra.

Об этом же говорят и только что появившиеся изображения от инсайдера @OnLeaks. По его сведениям, модель Watch 8 Classic будет доступна в одном размере 47 мм. Watch 4 Classic 2021 года предлагались в размерах 42 мм и 46 мм, а Watch 6 Classic 2023 года были доступны в размерах 43 мм и 47 мм.

Использование на этот раз одного размера Watch 8 Classic может быть связано с тем, что теперь есть дополнительный вариант Ultra Galaxy Watch. Ожидается, что часы получат экран 1,5 дюйма, как и у предшественника, с немного более толстой рамкой. Размеры корпуса ожидаются на уровне 46 × 46,5 × 14,2 мм.

Показана вращающаяся рамка вместе с настраиваемой кнопкой, кнопкой «назад» и оранжевой заводной головкой в стиле Watch Ultra. Заметен квадратный дизайн, который частично контрастирует с круглой рамкой. Несмотря на более толстый корпус, ожидается рост ёмкости аккумулятора с 425 мА·ч до 435 мА·ч.

Samsung будет следовать традиции, анонса Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra можно ждать на мероприятии Unpacked вместе со складными смартфонами Z Fold 7 и Z Flip 7 в июле.