Samsung может первой выпустить 2 нм чип, опередив Apple, MediaTek и Qualcomm

Samsung привыкла устанавливать в смартфоны Galaxy S для разных стран разные процессоры. В некоторых странах она ставит собственные чипы Exynos, а в других — процессоры Snapdragon.

В этом году в Galaxy S25 применяется только Snapdragon 8 Elite. Быть может, в следующий раз тактика использования двух чипов будет возобновлена.

Сведения из Южной Кореи говорят, что аппараты Galaxy S26 и Galaxy S26+ будут использовать процессор Exynos 2600. В Китае, Японии, Южной Корее и Северной Америке Samsung должна задействовать чипы Snapdragon 8 Elite Gen 2. Старшая модель Galaxy S26 Ultra будет выпускаться исключительно на Snapdragon.

Exynos 2600 на техпроцессе 2 нм разработан подразделением Samsung System LSI. Его характеристики пока не названы, но может использоваться графический процессор на архитектуре AMD RDNA4. Samsung якобы запустит массовое производство Exynos 2600 во второй половине года.

Если так, Samsung опередит Apple, MediaTek и Qualcomm в выпуске чипа на техпроцессе 2 нм. Ожидается, что Apple A20 будет выпущен во второй половине будущего года. Чипы MediaTek и Qualcomm ждут примерно тогда же.

Exynos 2600 предстоит противостоять Dimensity 9500 3 нм, который MediaTek выпустит в конце этого года, и Snapdragon 8 Elite Gen 2 3 нм, который анонсируют в сентябре. Нет уверенности в том, что техпроцесс Samsung 2 нм будет лучше, чем новый 3 нм техпроцесс TSMC (N3P) от TSMC.

Сказано также, что складной смартфон Galaxy Z Flip FE будет использовать чип Exynos 2400. Galaxy Z Flip 7 ждут на чипе Exynos 2500.