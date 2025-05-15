Панель нового поколения использует квантовые точки

На выставке Society for Information Display (SID) 2025 компания Samsung Display показала улучшенную панель EL-QD. Она имеет гораздо более высокую яркость по сравнению с предыдущими прототипами. В отличие от панелей QD-OLED, которые используют квантовые точки (QD) только для преобразования цвета, панели EL-QD используют квантовые точки ещё и для излучения света.

Существует две версии этой панели. Одна может достигать пиковой яркости до 400 нит, другая имеет высокую плотность пикселей 264 ppi. Это значительное улучшение по сравнению с прошлогодними панелями, которые Samsung называла QD-LED.

В панели используется неорганическая электролюминесцентная технология, при которой каждый пиксель RGB применяет квантовые точки без кадмия для самостоятельного излучения света и создания цвета в ответ на электрические сигналы. По сути, это эмиссионная дисплейная технология, аналогичная OLED, способная обеспечивать идеальный чёрный цвет. Для сравнения, панель QD-OLED использует фотолюминесцентный материал для излучения синего света, а затем этот свет преобразуется в нужный цвет с помощью квантовых точек. Однако фотолюминесцентный материал подвержен разрушению при длительном использовании.

Квантовые точки известны своей точностью цветопередачи. Поскольку EL-QD использует их только для излучения света и создания цвета, точность цветопередачи этих панелей чрезвычайно высока. Кроме того, благодаря отсутствию отдельного слоя для излучения света снижается общее энергопотребление панели.

По сравнению с прошлым годом Samsung Display удалось увеличить яркость с 250 нит до 400 нит, то есть на 50%.

Версия панели с высоким разрешением, представленная компанией в прошлом году, имела плотность пикселей 202 ppi, а версия этого года — на 30% выше, 264 ppi. Это улучшение стало возможным благодаря усовершенствованию свойств чернил и повышению совместимости с процессами струйной печати. SID присвоила новой технологии статус «Выдающейся научной работы» на 2025 год.