Обновление сенсора Galaxy S26 может улучшить фото, но изменения окажутся скромными

Была информация, согласно которой серия смартфонов Galaxy S26 будет оснащена обновлёнными камерами. Это либо сочетание объективов 3,5x и 8x, либо один телеобъектив 200 Мп, способный работать на больших расстояниях с помощью цифрового кадрирования (благодаря высокому разрешению). Новые сведения говорят об обновлении основного сенсора в базовой модели, который будет иметь разрешение 50 Мп.

Предположительно, Galaxy S26 получит новый сенсор серии ISOCELL GN, что станет первым обновлением сенсора за три года. Хотя конкретные подробности о нём остаются скудными, ожидается, что он будет иметь более крупные пиксели. Это позволит получать более чёткие фотографии, в том числе при слабом освещении.

Размер сенсора в серии ISOCELL GN не претерпел значительных изменений за эти годы. GN3 и GN5 заметно меньше, чем GN1 и GN2.

GN1: 1/1,31 дюйма

GN2: 1/1,12 дюйма

GN3: 1/1,57 дюйма

GN5: 1/1,57 дюйма

GNK: 1/1,3 дюйма

GNJ: 1/1,56 дюйма

Источник не упомянул модель Plus. Это подтверждает слух о том, что S26 Edge (с камерой 200 Мп) заменит S26 Plus в будущей линейке Samsung.

С процессором Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite 2 и программной оболочкой One UI 8 на Android 16 производитель постарается сбалансировать постепенные обновления с умеренной ценой. Остаётся следить за тем, поднимет ли новый сенсор качество фотографий S26 на новый уровень.