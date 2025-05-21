Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Недостаточный спрос на электромобили заставляет Honda выпускать больше гибридов
Honda больше не надеется к 2030 году продавать 30% электромобилей

Японский автопроизводитель Honda сокращает инвестиции в электромобили в свете падения спроса на них. Генеральный директор компании на проведённой во вторник пресс-конференции упомянул изменения тарифов и экологических норм в качестве причин медленного распространения электромобилей. Из-за этого пришлось отказаться от плана к 2030 году продавать 30% электромобилей от общего объёма продаж. Новая цель названа не была. В прошлом году у Honda был всего 1% продаж от 3,6 млн проданных автомобилей.

Honda не оставляет надежды к 2050 году достигнуть нулевых выбросов, а в долгосрочной перспективе сделает ставку на гибриды. Они рассматриваются многими производителями как промежуточный этап на пути к распространению полноценных электромобилей.

К 2030 году компания надеется ежегодно продавать 2,2 млн гибридов. С этой целью планируется повышать эффективность имеющихся гибридов с двумя двигателями в моделях вроде Civic Hybrid и CR-V Hybrid. Также есть намерение использовать новую систему полного привода с электрическим двигателем на задней оси, что якобы повысит эффективность на 10%.

В течение четырёх лет после 2027 года Honda планирует выпустить до 13 гибридов. Планы по выпуску электромобилей 0 Series к 2026 году также остаются в силе. Первым должен стать внедорожник, также существует прототип седана.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #электромобили #honda
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
13
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
+
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
1
На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный вид бактерий
+
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
Infinix официально подтвердила дату запуска и ключевые характеристики планшета XPad GT
+
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
В России открылся новый станкостроительный завод
7
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
NVIDIA представила демонстрационный трейлер совместимости Dune: Awakening с технологией DLSS 4
1
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
2
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
2
Россия создаёт эталон тока для зарядных станций: метрология готовится к эпохе электромобилей
+
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
1
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. получили очень низкие оценки от игроков
4
Из-за поломки оборудования в аэропорту Парижа Орли пришлось отменить 40% рейсов
2
BBC: многие компании до сих пор используют операционные системы Windows 95, XP и NT
+

Популярные статьи

17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
59
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
27
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
3
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
20
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
4

Сейчас обсуждают

dimkahon
10:25
Имхо, 50-я серия - провал. Цена не соответствует приросту фпс.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
Anton1978
10:25
Угу у меня квартира в Красногорске жк зеленые холмы...Жопа полная, на кухне вечером сидишь и слышно как у соседей телек работает,свой можно даже не включать)
В России застройщики превращают комфорт в премиум по ценам массового сегмента
typym6ek
10:18
Все эти человейники, с тонкими стенами просто мусор. Везде у кого в гостях бывал, в новых домах, просто всё слышно, кто кашляет, кто пердит, кто ссыт... Это пздц просто. Самые нормальные дома это до ...
В России застройщики превращают комфорт в премиум по ценам массового сегмента
310
10:17
Потому что ты – продажный чёрт.
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
vl
10:17
Линий 16, но задействованы будут только 8 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-9060-xt-16-gb.c4293
AMD Radeon RX 9060 XT оснащена 32 блоками RDNA4 и интерфейсом PCIe 5.0×16
Алексей Рагозин
10:16
Кароч та же 3090, что по ядрам, что по псп.
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 5080 SUPER: производительность сильно не вырастет
corsi
10:13
Даже супер версия дно.
Nvidia GeForce RTX 5080 Super получит чип GB203-450 с 10752 ядрами и 24 ГБ видеопамяти
nonses84
10:11
Если написано что на 40% обходит 5060, да и за ту же цену то конечно выбор очевиден!
AMD представила Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ GDDR6 за $299 и с 16 GB GDDR6 за $349
Дато Нижегородский
10:10
Кто буянил?
AMD представила Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ GDDR6 за $299 и с 16 GB GDDR6 за $349
typym6ek
10:07
Лучше в моды поиграть чем в этот ремастер. Реально мыло мыльное...
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем