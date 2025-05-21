Honda больше не надеется к 2030 году продавать 30% электромобилей

Японский автопроизводитель Honda сокращает инвестиции в электромобили в свете падения спроса на них. Генеральный директор компании на проведённой во вторник пресс-конференции упомянул изменения тарифов и экологических норм в качестве причин медленного распространения электромобилей. Из-за этого пришлось отказаться от плана к 2030 году продавать 30% электромобилей от общего объёма продаж. Новая цель названа не была. В прошлом году у Honda был всего 1% продаж от 3,6 млн проданных автомобилей.

Honda не оставляет надежды к 2050 году достигнуть нулевых выбросов, а в долгосрочной перспективе сделает ставку на гибриды. Они рассматриваются многими производителями как промежуточный этап на пути к распространению полноценных электромобилей.

К 2030 году компания надеется ежегодно продавать 2,2 млн гибридов. С этой целью планируется повышать эффективность имеющихся гибридов с двумя двигателями в моделях вроде Civic Hybrid и CR-V Hybrid. Также есть намерение использовать новую систему полного привода с электрическим двигателем на задней оси, что якобы повысит эффективность на 10%.

В течение четырёх лет после 2027 года Honda планирует выпустить до 13 гибридов. Планы по выпуску электромобилей 0 Series к 2026 году также остаются в силе. Первым должен стать внедорожник, также существует прототип седана.