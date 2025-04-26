Honda показывает два электромобиля GT с экранами, ИИ и разными фарами для Китая

Японская компания Honda только что представила вторую волну электромобилей серии Ye на выставке Auto Shanghai. Модели GAC Honda GT и Dongfeng Honda GT мало напоминают Civic или Accord, но при этом выглядят как стильные хэтчбеки.

Несмотря на два разных бренда, это две копии одной и той же машины. Единственное отличие — в фарах: у красной модели GAC Honda двойной ряд светодиодных ходовых огней, а у синей Dongfeng Honda — один. Это косметические, а не функциональные различия.

Необходимость в двух машинах обусловлена совместными предприятиями, составляющими бизнес Honda в Китае. У Honda есть партнёрства как с Dongfeng, так и с GAC, и компания продаёт различные модели на китайском рынке через разные дилерские сети.

Honda не рассказала о новых моделях GT многого. Она назвала их флагманами серии Ye, в которую входят также кроссоверы P7 и S7 — немного более высокие версии того же дизайна кузова.

Эти две модели, а также концепт GT, были представлены ещё в прошлом году. Тогда Honda сообщила, что они будут предлагаться в вариантах с одним мотором и задним приводом, а также с двумя моторами и полным приводом. Компания заявляет, что эти машины отражают её «желание позволить каждому водителю моделей серии Ye раскрыть свои самые сокровенные страсти через радость от вождения».

Хотя изменения во внешности минимальны, Honda уверяет, что они имеют значение. Версия GAC, по словам компании, представляет собой «плавное, изысканное и умное видение будущего», тогда как Dongfeng — это «эмоциональное видение будущего, которое вдохновляет тех, кто видит автомобиль».

Интерьер с множеством экранов создаёт ощущение гоночного болида для водителя. Одновременно он должен обеспечивать совершенно другой опыт для пассажира. Среди прочих деталей — камеры вместо боковых зеркал. Огромное количество экранов будет работать под управлением интеллектуальной системы Huawei с продвинутым голосовым управлением.

Каждая новая модель серии Ye получит мощный набор функций искусственного интеллекта. Компания заявила, что будет использовать DeepSeek для того, чтобы «поддерживать пассажиров и создавать более комфортное и приятное пространство для мобильности». Эта технология будет присутствовать во всех будущих моделях серии Ye и поступит как обновление по воздуху на P7 и S7.

Хотя этот второй набор моделей серии Ye получит такие же технологии, как у S7 и P7 (вероятно, 268 л.с. у версии с одним мотором и 469 л.с. у полноприводной версии с двумя моторами), в третьем поколении моделей этой серии ожидается обновление. Они будут использовать платформу нового поколения, разработанную компанией CATL, с аккумуляторными элементами, размещёнными прямо в кузове, а не в отдельном модуле.

Honda планирует выпустить 10 электромобилей в Китае к 2027 году, а к 2035 году полностью перейти на электромобили. Неясно, будут ли эти две одинаковые модели GT из серии Ye считаться одной или двумя в этой статистике.