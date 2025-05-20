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Volkswagen отказывается от названий ID для своих автомобилей
Новые электромобили Volkswagen больше не будут использовать приставку ID — компания вернётся к знакомым названиям вроде Golf и Passat

У компании Volkswagen могут возникать трудности с реализацией стратегии электрификации в США. Выпуск седана ID.7 отложен на неопределённый срок, фокус временно сместился в сторону гибридов. Однако бренд остаётся глобальным игроком и считает, что электромобили останутся важной частью его будущего. Теперь подтверждено, что Volkswagen откажется от своей странной схемы наименования электромобилей в пользу привычных названий.

Не стоит ожидать исчезновения ID. Buzz в ближайшее время, но будущие модели, вероятно, уже не будут использовать приставку ID. Вместо этого планируется вернуться к названиям с историей. Об этом сообщил член правления VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Мартин Сандер в интервью немецкому изданию Auto & Wirtschaft.

Немецкий автопроизводитель уже показал несколько концептов с приставкой ID, которые пока не поступили в производство, включая ID. EVERY1, ID. 2all и ID. GTI Concept 01. Если название вроде «ID. GTI» ещё можно использовать для обозначения электрической версии GTI, то остальные звучат громоздко. Но в серийном производстве, по словам Сандера, они получат нормальные имена.

Автомобили снова получат нормальные названия. Этот вопрос встанет особенно остро с выходом новых моделей на рынок — ни ID. 2all, ни ID. EVERY1 не будут носить такие названия в серийной версии. Мы сообщим об этом, когда придёт время.

Но какие именно это будут названия, пока не раскрывается. Volkswagen — это бренд, который редко отступал от своей традиционной схемы наименования моделей. На протяжении десятилетий машины выходили под знакомыми именами вроде Golf, Polo, Jetta и Passat, а не переименовывались каждые несколько лет. Вряд ли компания откажется от этого подхода. Однако, как показал недавний всплеск SUV с названиями на «Т» в разных регионах мира, бренд не боится новизны.

Хотя модель ID. Buzz, скорее всего, сохранит своё название — оно легко узнаётся и перекликается с прозвищем «Bus», под которым раньше называли Type 2, — в случае с ID.7 особых причин не сохранять имя нет.

ID.7 теоретически заменяет Passat, и старое название легко можно вернуть, особенно учитывая, что бензиновая версия Passat полностью снята с производства. Аналогично, серийная версия ID. 2all, скорее всего, получит имя Polo вместо простого ID.2. Несмотря на то, что концепт ID. 2all меньше Golf по габаритам, благодаря электроплатформе он просторнее внутри. Хотя эта модель и более компактный ID. EVERY1 вряд ли появятся в США, топ-менеджеры VW уже не раз намекали, что хотят выпустить версию GTI на американском рынке. Так как имя Polo малоизвестно современной американской аудитории, вполне возможно, что модель сохранит имя ID. GTI.

Что касается других моделей, то имя Golf, вероятно, вернётся для новой электрической модели, возможно, заменив собой следующее поколение ID.3. ID.4 могли бы переименовать в Tiguan, но VW только что выпустила совершенно новый Tiguan в Европе и переименовала новый Tayron в новый Tiguan для США, так что это маловероятно. Вместо этого, скорее всего, VW выберет одно из других T-имен, например Taos, T-Roc или T-Cross, когда придёт время.

Индустрия электромобилей переживает период нестабильности. Десять лет назад VW не хотела, чтобы её электромобили отличались внешне или по названию, и выпустила e-Golf в США. Затем произошёл переход к уникальным названиям и дизайну, чтобы EV-модели выделялись, и автопроизводители утверждали, что этого хочет их аудитория.

Но за последние годы тренд пошёл в обратную сторону: компании поняли, что иногда покупатели просто хотят знакомую им машину с новым типом силовой установки. BMW использует префикс «i», но запускает автомобили в рамках традиционных «серий» с узнаваемой внешностью. 7 Series и i7 выглядят одинаково, как и 5 Series и i5 — разница только в двигателе.

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#автомобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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