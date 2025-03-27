Из-за многочисленных жалоб водителей и не только

Как заявил руководитель дизайнерского направления компании Volkswagen Андреас Миндт, водители смогут использовать многие функции будущих автомобилей бренда при помощи физических кнопок, переключателей и колес регулировки. В частности, это касается обогрева, вентиляторов, аварийных огней и изменения уровня громкости аудиосистемы.

По словам Миндта, компания приняла решение вернуть физические кнопки в салон транспортных средств благодаря отзывам водителей — автолюбители сообщали, что сенсорный экран не дает достаточной тактильной обратной связи. «Это машина, а не смартфон» — подчеркнул дизайнер в интервью журналу Autocar.

В Autocar выяснили, что компания Volkswagen получала негативные отзывы от водителей в течение многих лет — покупатели автомобилей критиковали перенос функций с физических кнопок на сенсорный экран. К тому же, как демонстрируют новейшие исследования, дисплей не только может отвлекать находящегося за рулем человека от оценки ситуации на дороге, но и увеличивает задержку между принятием решения и его реализацией. В случае, когда необходимо, например, включить аварийные огни, такая задержка может быть критичной.