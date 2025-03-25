Следующий внедорожник Volkswagen будет иметь похожую на Prius линейку двигателей

Гибриды для Volkswagen не то что бы являются чем-то новым, но и привычными их не назовёшь. В США у компании почти нет электромобилей следа, если не считать e-Golf и затем моделей ID., таких как Buzz и 4. Похоже, это скоро изменится.

Сообщается, что Volkswagen планирует запустить гибридную силовую установку для одного из своих самых популярных кроссоверов уже в этом году. Первым её получит доступный только в Европе T-Roc, но вскоре она появится и на других моделях Volkswagen, включая Tiguan.

Первым гибридом Volkswagen в США был Jetta 2013 года. VW установила электромотор мощностью 20 кВт на 1,4-литровый турбомотор мощностью 110 кВт, в итоге получив 127 кВт и 250 Нм крутящего момента. Чисто на электротяге он не особо радовал, но заявленный расход по EPA составлял 5,6 л на 100 км по городу и 4,9 л на 100 километров по трассе. Для сравнения, это совпадало с показателями тогдашнего Camry Hybrid по городу и превосходило его на 2,4 л на 100 км по трассе.

Через три года эта модель исчезла навсегда. С тех пор у VW появились электромобили, у VW были мягкие гибриды на 48 В, и у VW были подключаемые гибриды, но только в Европе. А в США были только электромобили.

Как сообщает Autocar, на выставке в Мюнхене в сентябре Volkswagen представит новый обычный гибрид. Издание описывает систему как «похожую на используемую в Prius» — с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателями. Мощность составит от 148 до 200 кВт, а крутящий момент — от 350 до 400 Нм.

Первым эту систему получит компактный кроссовер T-Roc. Вскоре после этого её получат VW Golf и родственная модель от Skoda.

Эти модели используют платформу MQB Evo от VW, а значит, система подойдёт любому автомобилю на MQB Evo. По данным Autocar, гибрид также появится в Tiguan и европейском Passat, а также на множестве других моделей Seat и Škoda.

Volkswagen Arteon PHEV 2023 года Volkswagen уже пообещала вложить крупные инвестиции в двигатели внутреннего сгорания в ближайшие годы — до $65 млрд. Эти инвестиции включают и новую гибридную силовую установку.

В отчёте не упоминается перспектива для других рынков, но Северная Америка кажется очевидным выбором. Здесь покупатели не спешат пересаживаться на электромобили, но и высокие цены на топливо никого не радуют. Tiguan, который уже продаётся там, кажется очевидным кандидатом для этой силовой установки. Volkswagen Taos, ещё более компактный внедорожник, тоже выглядит логичным выбором.

С другой стороны, если новый руководитель EPA Ли Зелдин добьётся своего, правила CAFE и нормы выбросов могут быть почти полностью отменены. В таком случае VW, возможно, не станет сертифицировать систему для использования в Северной Америке.

В прошлом году Volkswagen подтвердила планы вывести в США подключаемые гибриды, но не обычные гибриды. Предстоит подождать выставки в Мюнхене, чтобы узнать больше о новом проекте.