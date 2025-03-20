Volkswagen Tiguan 2025 пока не предлагается в виде гибрида

Модель Volkswagen Tiguan 2025 года обещает больше прежнего возможностей. Новый дизайн, больше мощности и роскоши в салоне. Несмотря на эти нововведения, Volkswagen не сильно повысила цену третьего поколения Tiguan. Новая модель стоит от $29495, что является увеличением всего на $615.

Новый Tiguan от Volkswagen почти неузнаваем по сравнению с предыдущей моделью. Новый внедорожник от немецкого автопроизводителя стал куда стильнее — массивные задние крылья в стиле Audi Q8 и новый высокий и прямой нос с LED-полосами.

Как и раньше, Tiguan 2025 года начинается с комплектации S. Модель за $29495 (доплата $1500 за полный привод) идёт с 17-дюймовыми колёсами, светодиодными передними и задними фарами и бесключевым доступом по близости. Также есть парковочные датчики спереди и сзади.

Внутри S оснащён кожзаменителем на руле и новыми тканевыми сиденьями с тиснением. Рычаг переключения передач на колонке позволил увеличить центральную консоль для большего объёма хранения. Среди технических обновлений — 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и новый 12,9-дюймовый центральный экран, а также беспроводная зарядка для телефона.

SE стоит от $32995 или $33975 за полноприводную версию. Она добавляет 19-дюймовые колёса и удалённый запуск, а также электропривод багажника и зону подогрева стоянки дворников. Также появляется самозатемняющееся зеркало, перфорированный кожзаменитель и регулировка сиденья в восьми направлениях. Если хочется более спортивного вида, версия R-Line Black добавляет панорамную крышу и чёрный декор вместе с 20-дюймовыми колёсами.

На вершине линейки находится SEL R-Line. Здесь установлен 15-дюймовый центральный экран с навигацией и аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками. Также используется натуральное американское ореховое дерево для отделки панели и сиденья, обтянутые кожей с прострочкой и функцией массажа. Улучшенная 30-цветная атмосферная подсветка делает салон привлекательнее. Также добавлены система автоматической парковки и багажник с функцией открывания без помощи рук.

Под капотом Tiguan 2025 года остался 2.0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель — гибрида пока нет — но это уже не тот мотор, что был в прошлом году. Мощность возросла, максимальная теперь составляет 201 л.с. вместо 184 л.с. в прошлом году. Ожидается, что Volkswagen Tiguan 2025 года появится у дилеров совсем скоро.