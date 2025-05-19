Huawei представила лёгкий складной ноутбук с HarmonyOS и новым типом петли

Компания Huawei официально вышла на рынок складных ноутбуков. В понедельник она представила MateBook Fold Ultimate Design — свой первый коммерческий ноутбук со складным экраном.

Это также первый ноутбук, который выпущен с собственной операционной системой HarmonyOS для ПК и процессором Huawei. Главное же в MateBook Fold — его дисплей.

В разложенном виде открывается экран размером 18 дюймов с разрешением 3.3K и соотношением сторон 4:3. В сложенном состоянии он превращается в более компактное устройство с диагональю 13 дюймов.

Панель использует двухслойную LTPO OLED-матрицу с динамической контрастностью 2000000:1 и пиковой яркостью 1600 нит. Под экраном расположена углепластиковая опорная пластина, которая, по заявлениям компании, в три раза увеличивает ударопрочность дисплея.

Несмотря на всю гибкость конструкции, MateBook Fold не сильно отходит от общего дизайнерского языка Huawei. Он весит 1,16 кг и имеет толщину всего 7,3 мм в разложенном виде. Это необычайно тонкий и лёгкий аппарат для такого типа устройств.

Корпус отделан кожей и доступен в трёх цветах: чёрный Forged Shadow Black, белый Sky White и синий Cloud Blue. У чёрной версии есть дополнительные декоративные элементы. Huawei называет их «узором облака кованой тени» на задней панели и «чёрно-золотой линией талии» в оформлении.

Механизм складывания также играет ключевую роль в конструкции MateBook Fold. Huawei утверждает, что он использует самую крупную складную петлю в индустрии — 285 мм. В шарнире используется трёхступенчатый вал с равномерным крутящим моментом для улучшения ощущений и точности при открытии и закрытии.

Сама петля раскрывается и складывается в форме капли, что, по словам Huawei, помогает снизить нагрузку на экран в сложенном состоянии. Компания также заявляет об увеличении удерживающего момента на 400%.

У этой петли есть и функциональные преимущества. Она поддерживает гибкие углы раскрытия для удобного использования — от едва приоткрытых 0 градусов до устойчивого положения в 150 градусов. Система охлаждения была модернизирована соответствующим образом — она включает два вентилятора с алмазным алюминием и ультратонкую антигравитационную паровую камеру для поддержания производительности при нагрузке.

MateBook Fold работает на фирменном чипе Huawei — хотя подробности об этом чипе остаются неясными. Устройство загружается с ПК-версией собственной операционной системы компании.

Последняя версия — HarmonyOS 5 — включает несколько новых функций, в том числе концепцию «одной системы, единой экосистемы», призванную объединить мобильный и настольный опыт.

Поддерживается распределённая шина, которая обеспечивает более высокую скорость передачи файлов и многозадачность между устройствами. Huawei заявляет, что скорость передачи данных может достигать 160 МБ/с, а система теперь поддерживает до четырёх одновременно подключённых устройств.

Ноутбук также получил расширенные возможности управления прикосновениями и жестами. Можно провести вверх, чтобы посмотреть видео, и вниз, чтобы увидеть комментарии, либо транслировать одну часть экрана, взаимодействуя с другой.

Существуют и более нестандартные способы ввода, например, пролистывание с помощью пяти пальцев или касание восьми пальцами, чтобы вызвать виртуальную клавиатуру. Пока не ясно, насколько эти жесты удобны на практике, но они явно демонстрируют стремление Huawei выделить интерфейс устройства на фоне гибридов под управлением Windows.

Huawei позиционирует MateBook Fold как премиальное предложение. Версия с 32 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища стоит 23999 юаней (примерно $3300). Топовая модель с 32 ГБ + 2 ТБ в цвете Forged Shadow Black стоит 26999 юаней ($3720).