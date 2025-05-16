Новый MatePad Pro с матовым OLED-экраном и FreeBuds 6 с ИИ-шумоподавлением представлены на глобальном рынке

В четверг компания Huawei провела мероприятие, на котором показала свои новые носимые устройства. Наряду с часами был анонсирован новый планшет и состоялся международный релиз ещё одной модели TWS-наушников.

Планшет называется MatePad Pro 12.2″ и является продолжением версии 2024 года, выпущенной прошлым летом. У него экран PaperMatte с подложкой Tandem OLED, но он сохраняет тот же корпус весом 508 г, аккумулятор на 10100 мАч и проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Наушники называются FreeBuds 6 и доступны в Китае с марта. Они предлагают шумоподавление на базе ИИ и переработанный аудиодрайвер для более чёткого звучания.

Как следует из названия, MatePad Pro оснащён экраном с диагональю 12,2 дюйма. Разрешение составляет 2800 × 1840 пикселей, а пиковая яркость увеличена до 3000 нит. Благодаря технологии PaperMatte планшет значительно снижает блики и отражения.

У планшета всё ещё двойная камера на задней панели: основной модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный на 8 Мп. Huawei обычно не раскрывает информацию о своих процессорах, поэтому можно лишь предполагать, что он работает на платформе Kirin 9000S. Планшет выходит с EMUI на международном рынке.

Устройство поставляется в комплекте с магнитной клавиатурой. Версия 12/256 ГБ стоит 849,99 евро, а вариант 12/512 ГБ, который является единственным с экраном PaperMatte, стоит 999,99 евро.

Наушники FreeBuds 6 получили уникальную ножку в форме капли (Huawei называет её droplet), которая на 12% меньше и на 9% легче, чем у предыдущей модели. Huawei теперь использует ИИ для многоканального шумоподавления, способного отфильтровывать до 95 дБ нежелательного шума.

Компания отдельно выделила функцию, впервые реализованную в FreeBuds Pro 4 — возможность разговаривать по телефону в шумной обстановке, например, на громком концерте или спортивном матче. У FreeBuds 6 есть ИИ-агент в китайской версии, но он отключён в международных моделях.

Цена Huawei FreeBuds 6 составляет 159,99 евро и они уже доступны в магазине Huawei.