Обновлённый трёхрядный Audi SQ7 с новым дизайном и гибридной установкой выйдет не раньше 2026 года

Чуть больше года спустя после обновления внедорожника Q7 и его более быстрой версии SQ7 немецкий автопроизводитель готовится выпустить следующую модель. В этом году была замечена стандартная версия Q7, а теперь и более быстрая модель. Трёхрядный Audi SQ7 был сфотографирован во время тестов на треке.

Audi взяла на вооружение дизайн с разделёнными фарами. Верхний уровень содержит светодиодную полосу или ходовой огонь, расположенный чуть ниже линии капота. В прошлый раз это было не так очевидно, но теперь можно рассмотреть отдельные световые точки в лампе. Похоже, что Audi предложит настраиваемые варианты освещения, как это сделано на RS3.

Нижние фары — основные. Хотя эта технология пока предлагается не во всех странах, есть версия с продвинутыми лазерными фарами. Они позволяют направлять световой пучок так, чтобы освещать максимум дороги, не ослепляя других водителей.

На фото SQ7 передняя часть выглядит такой же, как у прототипа Q7. Носовая часть версии S имеет чёрную решётку радиатора, что делает её почти незаметной в серийном виде по сравнению с обычной хромированной решёткой Q7.

Сзади становится очевидно, что это модель S. Об этом говорят большие выхлопные трубы. Этот внедорожник также оснащён очень крупными и агрессивными колёсами, которые спрятаны в расширенные арки.

Как и у других новых моделей Audi, включая последнюю A6, у SQ7 будет новая фирменная задняя световая подпись. Обе стороны будут соединены светодиодной полосой. Новая версия внедорожника также откажется от текущей цельной двери багажника во всю ширину в пользу более привычного дизайна, при котором задние крылья оборачиваются внутрь перед вырезом двери багажника.

Для SQ7, скорее всего, будет предложена гибридная силовая установка, хотя пока неизвестно, какая именно. Текущий SQ7 использует 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 500 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В новой модели, возможно, не будет V8, но, вероятно, она сохранит как минимум тот же уровень мощности. У этой версии, судя по всему, нет люка для зарядки со стороны водителя, как у PHEV.

Что касается сроков появления новых Q7 и SQ7, то, скорее всего, пройдёт ещё как минимум год. Последнее обновление было в 2024 году, и этого должно хватить, чтобы модель оставалась актуальной как минимум до начала 2026 года.