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Apple готовит юбилейный iPhone с передовой памятью HBM и локальной обработкой ИИ-моделей
iPhone 2027 года получит ИИ-память и поддержку HBM

Приуроченный к 20-летию айфонов аппарат станет особенным устройством, не похожим на прежние. Apple работает над множеством технологий, чтобы устройство получилось незабываемым. Это относится как к дизайну, так и к функциональным возможностям. Сообщается, что iPhone 2027 года получит передовую ИИ-память для повышения скорости работы.

По данным ETNews, юбилейный iPhone от Apple получит мобильную память High Bandwidth Memory (HBM). Это разновидность DRAM, в которой микросхемы памяти складываются вертикально и соединяются через межсоединения, называемые TSV (Through-Silicon Vias). Цель такого расположения — увеличить скорость передачи сигналов, что обеспечит лучшую производительность по сравнению с традиционными методами.

HBM обычно используется в серверах для ИИ. Она обладает способностью поддерживать ИИ-обработку вместе с графическими процессорами. Это мобильная технология, специализирующаяся на передаче больших объёмов данных с высокой энергоэффективностью. Она также позволяет значительно уменьшить размер кристаллов памяти, что может дать дополнительные преимущества, особенно по мере того, как будущие модели iPhone становятся тоньше.

Apple Intelligence изменила традиционную аппаратную архитектуру внутри iPhone. Производитель стремится развить возможности обработки данных локально на устройстве. ETNews утверждает, что соединение мобильной HBM с графическими процессорами в iPhone 2027 года позволит достичь этой цели. Эта технология, доведённая со временем до совершенства, может позволить запускать большие языковые модели прямо на устройстве без ущерба для автономности или увеличения задержек.

Поставщики памяти Apple — Samsung Electronics и SK Hynix — уже разрабатывают эту технологию для компании, и она должна войти в состав iPhone 2027 года. Пока оба поставщика работают над собственными вариантами технологии. Samsung использует метод упаковки под названием Vertical Cu-post Stack (VCS), а SK Hynix — метод Vertical wire Fan-Out (VFO). Обе компании планируют начать массовое производство в следующем году.

Следует отметить, что на текущем этапе технология является довольно дорогой, что может увеличить стоимость моделей iPhone 2027 года. Сейчас появляется всё больше причин, по которым Apple может существенно поднять цены на iPhone 2027 года.

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#apple #iphone
Источник: wccftech.com
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